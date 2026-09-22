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בתביעה יצוגית

אושר עד נתבעת במיליוני שקלים: זאת הסיבה 

בית המשפט אישר לנהל תובענה ייצוגית נגד הרשת בטענה לאי סימון מחירים | אושר עד: "לא מדובר בהכרעה בתביעה לגופה" (משפט, כלכלה)

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אושר עד (צילום: Yossi Aloni/Flash90)

בית המשפט אישר היום (שלישי) בקשה לנהל תובענה ייצוגית בסך מיליוני שקלים נגד רשת המרכולים אושר עד, בעקבות טענות שלפיהן הרשת לא סימנה מחירים על מוצרים.

הבקשה לאישור התביעה הוגשה כבר לפני מספר שנים. לאחר הליך שכלל דיונים ובחינה של הטענות, אישר כעת בית המשפט לנהל את התביעה במתכונת ייצוגית. עם זאת, חשוב להדגיש כי ההחלטה אינה קובעת שהטענות נגד אושר עד הוכחו, אלא מאפשרת להמשיך ולברר אותן במסגרת תובענה ייצוגית.

מטעם אושר עד נמסר בתגובה: "לצערנו, בשנים האחרונות הפך כלי התובענות הייצוגיות, שנועד במקורו להגן על ציבור הצרכנים, במקרים רבים לכלי להפעלת לחץ כספי משמעותי על חברות ועסקים".

ברשת הבהירו כי הם מכבדים את החלטת בית המשפט, אך הדגישו כי ההליך המשפטי טרם הסתיים וכי לא ניתנה הכרעה בתביעה עצמה. "אנו מכבדים את החלטת בית המשפט, אך חשוב להדגיש כי מדובר בשלב אישור התובענה כייצוגית ולא בהכרעה בתביעה לגופה", מסרה החברה.

באושר עד דחו את הטענה שלפיה הצרכנים נפגעו ואמרו כי בכוונתם להציג את עמדתם בהמשך ההליך. לטענת הרשת, מחירי המוצרים הוצגו ללקוחות באופן ברור ונגיש.

"אושר עד מאמינה כי במסגרת המשך ההליך יהיה ביכולתה להוכיח כי טובת הצרכנים לא נפגעה, כי מחירי המוצרים הוצגו לצרכנים באופן ברור ונגיש, וכי התנהלותה התבססה על פרשנות משפטית של הוראות הדין ועל האופן שבו היא מיישמת אותן בסניפיה", נמסר.

החברה הוסיפה כי תמשיך להציג את עמדתה ואת טענותיה בפני בית המשפט במסגרת המשך בירור התביעה.
אושר עדסימון מחיריםתובענה ייצוגית

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