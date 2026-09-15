אחרי יותר משש שנים: עומר אדם בניצחון ענק בבית המשפט

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה היום (שלישי) את תביעתה של חברת VERSO נגד החברה של הזמר עומר אדם. בפסק הדין חייב בית המשפט את VERSO ואת דיוויד עמר לשלם לחברה של אדם פיצויים בסך 866 אלף שקל.

לצד דחיית התביעה, אופטיקנה, המשווקת את מותג המשקפיים Cattleya של עומר אדם, זכתה בתביעה שכנגד שהגישה. על פי פסק הדין, היא תקבל 800 אלף שקל, בתוספת ריבית.

ההחלטה התקבלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב בראשות השופט גרשון גונטובניק, והיא מסיימת מאבק משפטי שנמשך יותר משש שנים בין הצדדים.

במרכז ההליך עמדה התביעה שהגישה VERSO נגד החברה של עומר אדם. בית המשפט דחה את התביעה וקיבל במקביל את התביעה שכנגד של אופטיקנה, שיוצגה בהליך בידי משרד עורכי הדין מ. פירון ושות'.

בעקבות פסק הדין, החברה של עומר אדם תקבל מ-VERSO ומדיוויד עמר סכום של 866 אלף שקל. בנפרד, נפסק לטובת אופטיקנה סכום של 800 אלף שקל בתוספת ריבית.

ממותג המשקפיים נמסר לאחר ההכרעה: "פסק הדין הזה מדגיש את המחויבות שלנו לאמינות, לאיכות ולאופנה. ידענו שהצדק יעשה, אנו מברכים על החלטת השופט".

פסק הדין מהווה הישג לחברה של עומר אדם ולאופטיקנה בכל הנוגע למאבק סביב מותג המשקפיים Cattleya. לאחר יותר משש שנים של התדיינות משפטית, נדחתה התביעה שהוגשה נגד החברה, בעוד שהתביעה שכנגד התקבלה והובילה לפסיקת מאות אלפי שקלים לטובת אופטיקנה.