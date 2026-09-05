הותר לפרסום: החשוד במעצר בפרשת הריגול שעוררה סערה בימים האחרונים הוא ארטיום קירפיצ'ונוק, כבן 51, אזרח ישראלי-רוסי המשמש כעיתונאי והיסטוריון מוכר ברוסיה. קירפיצ'ונוק נעצר בחודש שעבר מיד עם נחיתתו בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שהגיע בטיסה ישירה מארמניה. כך דווח בערוץ I24NEWS.

על פי הפרטים שהותרו בפרסום, קירפיצ'ונוק התגורר בעברו בישראל במשך כ-15 שנים, במהלכן השלים שירות צבאי מלא בצה"ל ואף למד באוניברסיטה העברית בירושלים. עם זאת, ב-20 השנים האחרונות העביר את מרכז חייו לרוסיה, שם הפך לדובר בולט ולמבקר חריף נגד מדיניותה של מדינת ישראל.

לפי הדיווח, החשד המרכזי המיוחס לו על ידי גורמי הביטחון הוא כי הופעל באופן ישיר על ידי גורמי מודיעין זרים. על פי ההערכות, קירפיצ'ונוק ניהל קשר רציף עם גורם רוסי, ובמסגרת ההפעלה הזו ביצע משימות שונות ופעולות השפעה ממוקדות מטעמם.

הזמנה לכנס שלא היה קיים

בסביבתו של החשוד מעלים טענות קשות בנוגע לאופן שבו הובא לישראל. על פי הדיווח, קירפיצ'ונוק קיבל הזמנה רשמית להשתתף בכנס בין-לאומי אלטרנטיבי שאמור היה להתקיים בשטח המדינה. אולם בדיקה שנערכה לאחר מעצרו העלתה כי אירוע כזה כלל לא תוכנן ולא היה קיים במציאות.

נתון זה מעלה את החשד כי ההזמנה כולה הייתה למעשה "פיתיון" מתוכנן מצד גורמי האכיפה, שמטרתו הייתה לגרום לו להגיע לישראל מרצונו וללכוד אותו ברגע נחיתתו. מקורות בסביבתו של קירפיצ'ונוק טוענים כי מדובר בהטעיה מכוונת שהובילה למעצרו.

חקירה בבידוד וטענות לגבי ההודאה

לאחר מעצרו בנתב"ג הועבר קירפיצ'ונוק למתקן חקירות של שירות הביטחון הכללי, שם הוחזק בתנאי בידוד נוקשים כשהוא מנותק לחלוטין מסביבתו ומכל קשר עם העולם החיצון. במשך כ-20 ימים רצופים נמנעה ממנו גם הזכות לפגוש עורך דין.