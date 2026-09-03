ריקים מטילים: טייסי F-16 נלחמים רק עם התותח

קרבות היירוט בין רוסיה לאוקראינה - צילום: משרד ההגנה של אוקראינה 10 10 0:00 / 0:41 קרבות היירוט בין רוסיה לאוקראינה ( צילום: משרד ההגנה של אוקראינה )

כשמטוסי קרב מתקדמים מדגם F-16 יוצאים למשימה מבצעית בשמי אוקראינה, הם אמורים להיות חמושים במיטב הטילים המודרניים. אבל המציאות בשטח שונה לחלוטין: לעיתים קרובות, הטייסים נאלצים להסתפק בתותח הסיבובי בלבד, בעוד המלאי של טילי אוויר-אוויר מתדלדל עד כדי ספירת דקות עד הגעת משלוח חדש.

מפקד כנף 107 בחיל האוויר האוקראיני, המכונה "פנטום", חשף בראיון לאתר The War Zone את המשבר החמור שפוקד את יחידתו. "כל מטוס בלי נשק הוא חסר תועלת", הבהיר המפקד הבכיר, תוך שהוא מתאר מציאות שבה כל טיל נספר ונשקל מול האיומים הצפויים.

לוחמים אוקראינים ( צילום: המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה )

מרוץ נגד הזמן בכל משימה מאחורי קווי האויב: מלכודת אש באיראן ונוהל חירום בבית הלבן יהודה גליקמן | 15:42 מטוסי ה-F-16 הגיעו לאוקראינה בקיץ 2024 והפכו במהירות לעמוד שדרה במערך ההגנה האווירית. הם פועלים יומם ולילה מול טילי שיוט וכטב"מים רוסיים, אך המחסור בחימוש הופך כל משימה למרוץ מול השעון. החימוש המרכזי כולל טילי AIM-120 (AMRAAM) ו-AIM-9 Sidewinder, אולם אלו נמצאים בביקוש עולמי כבד ומשמשים גם במערכות ההגנה NASAMS המגנות על קייב. כאשר הטילים אוזלים, נאלצים הטייסים להפעיל את התותח הסיבובי M61A1 בקוטר 20 מילימטר מול מטרות אוויריות - משימה מסוכנת המזכירה קרבות אוויר מעידנים קודמים. עם זאת, השיטה כבר הוכיחה את עצמה בשטח: במאי האחרון הצליחו טייסים אוקראינים להשמיד שלוש מטרות אוויריות במבצע אחד באמצעות התותח בלבד.

חיל האוויר של אוקראינה - צילום: 831st Myrhorod Tactical Aviation Brigade אוקראינה 10 10 0:00 / 0:26 חיל האוויר של אוקראינה ( צילום: 831st Myrhorod Tactical Aviation Brigade אוקראינה )

קריאה דחופה לשותפים המערביים

בזמן שרוסיה ממשיכה להדק את ההתקפות על תשתיות האנרגיה לקראת החורף, הצבא האוקראיני דורש מהשותפות המערביות לא רק להגדיל את אספקת המיירטים, אלא גם לאפשר ייצור מקומי ולהדק סנקציות על רכיבים טכנולוגיים המגיעים לידי מוסקבה.

המפקד "פנטום" הדגיש כי בלי קו אספקה יציב ובלתי מתפשר, גם מטוסי הקרב המתקדמים ביותר והטייסים האמיצים ביותר עלולים למצוא את עצמם חסרי אונים מול האיומים בשמיים. המלחמה על כל טיל הפכה למציאות יומיומית, כאשר כל שבריר שנייה וכל מיירט שנספר בדקות הופכים להבדל בין חיים למוות.