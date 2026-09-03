- צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:43 ( צילום: לפי סעיף 27א )

פיצוץ עז של סוללת מטען נייד הרעיד ב-2 בספטמבר 2026 את תא הנוסעים בטיסה AM371 של חברת אירומקסיקו, מואחאקה למקסיקו סיטי. הסוללה שהונחה על מושב פנוי התלקחה כהרף עין, והאש והעשן הסמיך שפשטו במטוס עוררו בהלה רבה וחרדה קשה בקרב הנוסעים שחשבו כי מדובר באירוע טרור.