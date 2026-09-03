פיצוץ עז של סוללת מטען נייד הרעיד ב-2 בספטמבר 2026 את תא הנוסעים בטיסה AM371 של חברת אירומקסיקו, מואחאקה למקסיקו סיטי. הסוללה שהונחה על מושב פנוי התלקחה כהרף עין, והאש והעשן הסמיך שפשטו במטוס עוררו בהלה רבה וחרדה קשה בקרב הנוסעים שחשבו כי מדובר באירוע טרור.
צוות האוויר פעל בקור רוח, הפעיל מיד את פרוטוקולי הבטיחות והצליח לכבות את הדליקה לפני שהתפשטה. למרבה המזל, האירוע הסתיים ללא נפגעים, לא נדרש פינוי רפואי והמטוס המשיך במסלולו ונחת בשלום ביעדו.
עם ההגעה לקרקע נלקחו שאריות הסוללה והועברו במידית לידי הרשויות המוסמכות לצורך חקירה מקיפה של נסיבות הפיצוץ.
מומחי תעופה שבים ומזהירים כי סוללות ליתיום-יון ומטענים ניידים מציבים סיכון שריפה חמור ביותר כאשר הם פגומים, תקולים או סובלים מחימום יתר, ומדגישים את החובה לציית להוראות הבטיחות בטיסות.
חלק גדול מחברות התעופה אוסרות באופן מוחלט על העלאת מטענים ניידים בתיק היד או אפילו בכבודה הנשלחת לבטן המטוס.
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