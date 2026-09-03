נצמד ולא שחרר: המפגש המסוכן באמצע הצוק בצרפת

תיעוד יוצא דופן משאמוני שבצרפת הפך לוויראלי ברשת, לאחר שיעל אלפיני התקרב למטפס באמצע מסלול הררי והחל ללקק את רגלו. במקום להתרחק מהאדם, בעל החיים נצמד אליו למשך רגעים ארוכים, כשהוא מתמקד ברגלו המזיעה של המטפס.
האירוע התרחש במהלך טיפוס בויה פראטה, מסלול הררי המצויד בכבלי מתכת ואמצעי עיגון, באזור שאמוני. המטפס, ג'ייק בגלי, מצא את עצמו לפתע בחברת יעל אלפיני, שהגיע עד אליו ונראה היה שהוא יודע בדיוק מה הוא מחפש.
הסיבה להתנהגות הזאת קשורה לתזונה של היעלים. בעלי החיים ניזונים בעיקר מצמחייה הררית, ובמקביל זקוקים למלחים ולמינרלים שאינם תמיד זמינים בכמות מספקת במזון שלהם. לכן הם מחפשים מקורות מלוחים בסביבתם ולעיתים מלקקים סלעים ומשטחים שבהם הצטברו מינרלים.
היעל האלפיני נחשב לאחד המטפסים המרשימים ביותר בעולם החי. הוא מסוגל לנוע על מדרונות תלולים במיוחד בזכות מבנה פרסותיו: הפרסה מפוצלת לשתי אצבעות שיכולות לפעול באופן עצמאי, בעוד שהחלק הפנימי שלהן רך וגמיש ומסייע להן להיאחז במשטחים סלעיים.
היכולת הזאת מאפשרת ליעלים להגיע למקומות שנראים בלתי אפשריים עבור בני אדם. אחת הדוגמאות המפורסמות היא סכר צ'ינגינו בצפון איטליה, שבו תועדו יעלים מטפסים על קיר כמעט אנכי בגובה של כ־49 מטרים כדי להגיע למלחים ולמינרלים שעל פני הסלעים.
אלא שבמקרה שתועד בצרפת, היעל מצא פתרון הרבה יותר נוח. במקום לטפס במיוחד אל סלע מלוח, הוא נתקל במטפס מזיע – והמלח שהופרש בזיעה סיפק לו מקור זמין למינרלים.
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