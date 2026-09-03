אובדן שליטה: שתי סוכנויות הביון החזקות שלפו נשק זו מול זו ( צילום: רשתות חברתיות )

אירוע דרמטי התרחש בקייב, כאשר עימות בין אנשי שניים מגופי הביטחון והמודיעין המרכזיים של אוקראינה הידרדר לחילופי אש. שלושה אנשי המודיעין הצבאי האוקראיני נפצעו בתקרית, שהתרחשה בשכונת ברזניאקי בעיר והובילה להגעת חוקרים ולחסימת הרחוב.

לפי הדיווחים, במוקד האירוע עמד מעצרו של סטפן קפלונוב, סגן מפקד יחידה של הקורפוס הרוסי המתנדב, יחידה המורכבת מרוסים הנלחמים לצד אוקראינה. אנשי השירותים האוקראיניים הגיעו למקום במסגרת פעולה מבצעית, ובשלב מסוים התפתח עימות בין הצדדים. על פי מקורות שצוטטו בתקשורת האוקראינית, אנשי המודיעין הצבאי, ה־GUR, ניסו להגיע למקום ולהחזיר את קפלונוב. בתוך זמן קצר המתח הפך לעימות מזוין. שלושה מאנשי ה־GUR נפצעו. אלא שגרסת שירות הביטחון האוקראיני, ה־SBU, שונה. בשירות טענו כי אנשיהם ביצעו פעולות חקירה דחופות במסגרת תיק הנוגע למזימת טרור של שירות הביטחון הרוסי, ה־FSB. לפי ה־SBU, במהלך חיפוש באחת הכתובות תקפה קבוצה חמושה את צוות החוקרים וניסתה למנוע את המשך הפעולה ואף חסמה את כלי הרכב של כוחות הביטחון. נצמד ולא שחרר: המפגש המסוכן באמצע הצוק בצרפת דני שפיץ | 11:19 יש לי מפלצת בסלון: השוטרים נדהמו ממה שהתגלה לעיניהם אריה רוזן | 10:51

אובדן שליטה: שתי סוכנויות הביון החזקות שלפו נשק זו מול זו - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:07 אובדן שליטה: שתי סוכנויות הביון החזקות שלפו נשק זו מול זו ( צילום: רשתות חברתיות )

בעקבות ההתנגדות הוזעקה יחידת אלפא, יחידת העילית של ה־SBU. לפי הודעת השירות, אנשיה השתמשו בנשק כדי להפסיק את ההתנגדות. המעורבים נעצרו וכלי נשק ומסמכים נתפסו במקום.

האירוע הפך במהירות לרגיש במיוחד משום שהאנשים המעורבים לא היו גורמים עברייניים או יחידה רוסית, אלא אנשי מערכת הביטחון האוקראינית עצמה. על פי הדיווחים, אנשי ה־GUR היו קשורים ליחידה הנלחמת לצד אוקראינה, ולכן העימות עורר שאלות קשות לגבי התיאום בין גופי המודיעין במדינה הנמצאת בעיצומה של מלחמה.

לזירה הגיעו אנשי הלשכה הממלכתית לחקירות, ה־DBR, וכן בכירים משני השירותים. המשטרה חסמה את הרחוב באזור והחלה בבדיקת נסיבות האירוע. לפי הדיווחים, הצדדים הורידו את נשקם כדי לאפשר את תחילת החקירה.

העימות עורר תגובה חריפה גם בדרג המדיני. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הגדיר את התקרית כעניין חמור ודרש חקירה, תוך הדגשה כי בזמן שהמדינה נמצאת במלחמה מול רוסיה, גופי הביטחון שלה אינם אמורים להפנות נשק זה כלפי זה.

הרגישות סביב האירוע גדולה במיוחד משום שה־SBU וה־GUR הם שניים מהגופים המרכזיים ביותר במערך הביטחון האוקראיני. מאז הפלישה הרוסית המלאה ב־2022 קיבלו שניהם תפקידים מרכזיים במלחמה, כולל פעולות מודיעין, סיכול חבלה ומבצעים חשאיים נגד רוסיה.