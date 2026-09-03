הנהגים נדהמו: מסוק ענק עם עיתונאים התהפך לתעלת הכביש 

רגעים דרמטיים תועדו השבוע בדרום סחלין שברוסיה, כאשר מסוק מי-8 ובו אנשי צוות, נציג ועדת הבחירות וארבעה עיתונאים איבד לפתע גובה ונאלץ לבצע נחיתת חירום על כביש. לאחר הנחיתה הקשה המסוק סטה מהכביש, הידרדר לתעלה והתהפך על צדו.

על פי הדיווחים המקומיים, על המסוק היו שמונה בני אדם: שלושה אנשי צוות, נציג של ועדת הבחירות וארבעה אנשי תקשורת. הקבוצה שבה מאזור מרוחק שבו התקיימה הצבעה מוקדמת לקראת הבחירות לדומה הרוסית. במהלך הטיסה חזרה, כשהמסוק התקרב לשדה התעופה סוקול, הוא החל לאבד גובה במהירות. הטייס הצליח לכוון את המסוק אל הכביש ולבצע נחיתה מאולצת. בתיעוד שפורסם ברשת נראה המסוק מתקרב לכביש ונוחת עליו, כאשר כלי רכב באזור נאלצים להתרחק במהירות. לאחר המגע עם הכביש המסוק המשיך להחליק, ירד לשוליים ולבסוף נעצר בתעלה כשהוא מוטה על צדו.

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למרות עוצמת האירוע, התוצאה הייתה קלה יחסית. הדיווחים המקומיים מסרו כי הנוסעים ואנשי הצוות לא נפגעו באורח קשה, וכי חלקם סבלו מחבלות, שטפי דם ושריטות בלבד. אנשי החילוץ וההצלה הגיעו למקום ופינו את המעורבים לבדיקה רפואית.

לפי אחד הדיווחים שצוטטו ברשת, שני מנועי המסוק כבו לאחר שמלאי הדלק אזל לחלוטין. ערוץ המלחמה הרוסי Fighterbomber אף טען כי המסוק היה קצר בכמות הדלק הדרושה להשלמת הטיסה וכי הוא היה במרחק של כ־5 קילומטרים בלבד משדה התעופה סוקול כאשר איבד את המנועים.

היו זמנים - רוסיה לעוגת לאירופה על משבר דלק מתקרב - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:00 היו זמנים - רוסיה לעוגת לאירופה על משבר דלק מתקרב ( צילום: רשתות חברתיות )

מאז האביב מתמודדת רוסיה עם מחסור הולך וגובר בבנזין ובמוצרי דלק. מתקפות רחפנים אוקראיניות על בתי זיקוק, לצד ביקוש עונתי גבוה והשבתות של מתקני זיקוק, פגעו ביכולת של רוסיה לייצר מספיק דלק לשוק המקומי. בסוף אוגוסט דיווחה רויטרס כי ייצור הבנזין הרוסי ירד לכ־70% בלבד מהביקוש המקומי.

המשבר כבר הורגש בתחנות הדלק. באזורים שונים הוטלו מגבלות על כמות הבנזין שניתן לרכוש, נרשמו תורים ארוכים, והממשלה הרוסית נאלצה לנקוט צעדים חריגים כדי להגדיל את האספקה.

רוסיה אף האריכה את האיסור על יצוא סולר עד סוף ספטמבר, ובמקביל הגבילה יצוא של סוגי דלק נוספים במטרה להשאיר יותר תוצרת בשוק המקומי. גם יצוא דלק סילוני הוגבל עד סוף נובמבר.