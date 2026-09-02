גנב רוסי תכנן להבריח דלק ולמד את הלקח

תיעוד שמגיע מרוסיה מציג ניסיון יוצא דופן להשיג דלק, שהסתיים בתוצאה הרבה פחות מוצלחת מהמתוכנן. אדם ניסה למלא מכלים שהוסתרו בתוך רכב בבנזין, אלא שבשלב מסוים המכונית החלה לפתע לעלות באש.

בסרטון נראים המכלים שהוכנסו לתוך הרכב בניסיון לנצל את שטח האחסון ולצבור כמות גדולה של דלק. אלא שהמהלך השתבש במהירות, כאשר אש פרצה באזור הרכב והפכה את ניסיון האגירה למסוכן במיוחד.

האירוע מגיע על רקע קשיים הולכים וגוברים בשוק הדלק ברוסיה, שם שיבושים באספקה, הפסקות פעילות בבתי זיקוק ומחסור מקומי הובילו בתקופות שונות לתורים בתחנות ולעלייה בחשש מפני מחסור בדלק.

משבר הדלק ברוסיה החריף בשבועות האחרונים, כאשר בסוף אוגוסט ייצור הבנזין במדינה ירד לכ־70% בלבד מהביקוש המקומי. לפי נתונים שציטט רויטרס, הייצור היומי עמד לקראת סוף החודש על כ־80 אלף טונות, לעומת ביקוש קיצי של כ־115 אלף טונות ביום.

המצב הגיע לנקודה שבה רוסיה החלה להגדיל משמעותית את יבוא מוצרי הדלק. במהלך אוגוסט הוכנסו למדינה דרך הים כמעט 460 אלף טונות של דלקים, בניסיון לסגור את הפער שנוצר בשוק המקומי.

עבור נהגים רבים, הדלק הפך למוצר נחשק, ובאזורים שבהם האספקה נפגעת מתחילים להופיע גם ניסיונות לא שגרתיים להשיג ולאגור אותו.