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זו הסיבה לזינוק

דיווחו שמחיר הדלק ירד? זו טעות! | המחיר יזנק בלילה שלישי לשיא של כל הזמנים

ליטר בנזין 95 יעמוד על 8.25 ש"ח החל מחצות הלילה • הסיבה לכך היא עליית מחיר הנפט העולמי והבלו שהובילו לעלייה | מדובר במחיר הגבוה ביותר לליטר בנזין (כלכלה בארץ)

5תגובות
(צילום: AI)

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (ראשון) כי בחצות הלילה שבין יום שני לשלישי, 1 בספטמבר, יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי לא יעלה על 8.25 שקלים לליטר - עליה של 16 אגורות לעומת החודש הקודם.

תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 26 אגורות לליטר, עליה של אגורה אחת מהעדכון הקודם. העלייה בתוספת השירות המלא נובעת מעדכון תקופתי בעקבות העלייה בשכר המינימום.

שילוב של מספר גורמים

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, הסבירה את הגורמים לעלייה: "מספר גורמים השפיעו החודש על העלייה במחיר. אחד הגורמים הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי שעלה בכ-6%. עלייה זו קוזזה בחלקה בעקבות ירידה של כ-3% בשער הדולר".

אבוחצירה ציינה כי בסך הכול, השינויים במחיר הבנזין הבינלאומי ובשער הדולר הביאו לעלייה של כ-10 אגורות לליטר. בנוסף, רשות המיסים עדכנה את רכיב הבלו בהתאם למדד במסגרת עדכון תקופתי, שגרם לעלייה של כ-5 אגורות לליטר.

תחנת דלק (צילום: Photo by Jamal Awad/Flash90)

עדכון חצי שנתי במרווח השיווק

כמו כן, בוצע עדכון חצי שנתי ומרווח השיווק עלה באגורה. כלל השינויים הללו הביאו לעלייה כוללת של 16 אגורות לליטר בחודש ספטמבר. העלייה מגיעה לאחר שבחודשים האחרונים נרשמו תנודות במחירי הדלק, כאשר בחודש יולי נרשמה ירידה משמעותית של 32 אגורות.

משרד האנרגיה והתשתיות ממליץ לצרכנים להשוות מחירים ולבחור בתחנה הכדאית ביותר. פירוט מלא של נוסחת המחיר לצרכן ניתן לצפייה בכל עת באתר משרד האנרגיה והתשתיות.

יצוין כי מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתיות מפרסם בסוף כל חודש את מחיר בנזין 95 בתחנה לחודש הבא, בהתאם לנוסחה שנקבעה בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. מחיר הבנזין בתחנה מתבסס על ממוצע מחירי הדלק באזור אגן הים התיכון בחמישה ימי מסחר, שקדמו לשני ימי העבודה האחרונים בחודש הקודם.
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5 תגובות

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5
ממשלת אסון בטחוני וגם כלכלי נזכור אתכם בבחירת!!
חיים
4
צריך להכפיל ולשלש את המחיר למכוניות פרטיות. כדי שהנהגים יעברו לתחבורה ציבורית ולא יסתמו את הכבישים.
מוטי
3
ממשלת היוקר ממשלת הליקוק לקונילמלים
עבדו עלינו. עשו לנו תרגיל

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