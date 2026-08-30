אירוע דרמטי וחריג התרחש הלילה (ראשון) בתל אביב, כאשר הזמר יהודה פוליקר נקרא באישון לילה למשימה יוצאת דופן: הצלת חייו של אדם שהיה במצוקה קשה ואיים באובדנות.

בשעת לילה מאוחרת הוזעקו כוחות המשטרה לזירה בתל אביב בעקבות קריאה דחופה של שכנים מודאגים. עם הגעתם, הבחינו השוטרים באדם המאיים לעשות את הנורא מכל.

מאמצי השכנוע של השוטרים בשטח נתקלו בקושי רב. האיש סירב להיענות לפניות והציב תנאי אחד ויחיד: הוא מוכן לסגת מכוונתו אך ורק אם יתאפשר לו לשוחח עם הזמר יהודה פוליקר.

הקפצה במהירות הבזק

במשטרה הבינו מיד את רגישות המצב וכי כל דקה היא קריטית. צוות שוטרים נשלח במהירות לביתו של פוליקר והעיר אותו משנתו. מקורביו של הזמר תיארו ל'ווינט' את השתלשלות האירועים הדרמטית.

"השוטרים הגיעו אליו באישון לילה וביקשו ממנו עזרה דחופה", מסרו מסביבתו של פוליקר לווינט. "יהודה לא היסס, התעשת מיד וניהל עם הבן אדם שיחה טלפונית רגישה. בזכות המילים החמות וההקשבה שלו, הוא הצליח להניא אותו מהמעשה ובכך הציל את חייו".

סיום מוצלח למשבר

האירוע המתוח, שיכול היה להסתיים באסון, הסתיים ללא פגע תודות לתושייה המהירה של השוטרים ולהתגייסותו של פוליקר ברגע האמת. השיחה הרגישה שניהל הזמר עם האיש במצוקה הצליחה לשכנע אותו לוותר על כוונתו ולקבל עזרה.

מקרה זה מצטרף לשורה של אירועים דומים בהם כוחות ההצלה נאלצים לפעול במהירות ובתושייה כדי להציל חיים. לפני מספר ימים הצליח שוטר במשטרת נאשוויל להציל אדם שעמד על שפת גשר, כאשר הוא בחר לדבר איתו במקום להפעיל כוח.

גם בישראל התרחשו לאחרונה מקרים דומים. בכלא השרון התבצר אסיר על מרפסת כשחבל קשור לצווארו, וכוחות יחידת העילית מצדה הוקפצו למקום ופעלו במשולב עם צוות מו"מ מיוחד עד שהצליחו להשתלט על המצב.