תיעוד מרגש מהחופה - צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 2:18 תיעוד מרגש מהחופה ( צילום: כיכר השבת )

הזמר עומר אדם ובת זוגו סשה ישראלוביץ' התחתנו אמש (רביעי) כדת משה וישראל, באירוע יוקרתי במיוחד שנערך בכפר פורטופינו שבאיטליה.

טקס החופה, שנערך בהפרדה בין נשים וגברים, הפך לאחד האירועים המרגשים והמדוברים בעולם המוזיקה החרדית והישראלית. את החופה ערכו הרב לוי יצחק חזן, שליח חב"ד במילאנו שבאיטליה, והרב מענדי גורביץ, שליח חב"ד במשמר השבעה. השניים ליוו את הזוג הצעיר ברגעים המרגשים תחת החופה, בטקס שנערך על רקע נופי איטליה הציוריים. מוטי שטיינמץ ביצע שירה מרגשת כוכב הרשת דודי קפלר בירמץ את בנו באירוע יוקרתי בירושלים | תיעוד נרחב איציק אוחנה | 10:21 הזמר החסידי מוטי שטיינמץ ביצע שירה מרגשת בחופה, כשהוא מקפיד על התנאי שהציב מראש - הפרדה מוחלטת בין נשים וגברים. כפי שדווח ב'כיכר השבת' לפני מספר ימים, שטיינמץ התנה את השתתפותו בכך שתהיה הפרדה מלאה תחת החופה. מקורבים לשטיינמץ מסרו כי "יצא לו בעבר להגיע לחופה בחו"ל שבה אין הפרדה ולבטל את השתתפותו באירוע. מי שמזמין אותו לחתונה יודע שהוא מחויב לערוך חופה בהפרדה". עלות השתתפותו של מוטי שטיינמץ באירוע מוערכת בעשרות אלפי דולר, כולל טיסה ומלון.

מוטי שטיינמץ ( צילום: 'מונקי הפקות' )

"אוהב ושומע את השירים של מוטי"

גורמים המעורים בפרטים סיפרו ל'כיכר השבת' כי "עומר אדם אוהב ושומע את השירים של מוטי שטיינמץ, וזו הסיבה שהזמין אותו להופיע ביום המרגש בחייו". הבחירה במוטי שטיינמץ משקפת את הקשר העמוק של עומר אדם למסורת היהודית ולמוזיקה החסידית.

עומר אדם, כידוע, מקורב מאוד לדת ולמסורת היהודית. מידי יום הוא מניח תפילין ומתפלל, שומר כשרות, לא מופיע בשבת ועושה גמילות חסדים רבות. הקשר שלו למסורת היהודית בא לידי ביטוי גם באופן שבו בחר לערוך את חתונתו.

הרב מענדי גורביץ והרב לוי יצחק חזן

תפילות האם לרגע המיוחד

בראיון שהעניקה לאחרונה האם שרון אדם לרבקי גולדפינגר בעיתון 'בשבע', היא סיפרה על חתונת בנה: "הרבה זמן התפללתי על הרגע הזה - אצל הרבי מליובאוויטש, רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס".

בהמשך דבריה הוסיפה האם: "ביקשתי מבורא עולם שיעשה את מה שרק הוא יודע לעשות, שימצא לבני בכורי היקר את בחירת ליבו, בת זוג משורש נשמתו, בפשטות, בקלות, בזמן הנכון ובדרך הנכונה".