חופה בהפרדה: אלו הרבנים שיחתנו היום את הזמר עומר אדם

פרסום ראשון: הרב לוי יצחק חזן שליח חב"ד במילאנו שבאיטליה והרב מענדי גורביץ שליח חב"ד במשמר השבעה, הם הרבנים שיחתנו את הזמר עומר אדם ובת זוגו סשה ישראלוביץ'.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', התחתונה תתקיים היום (רביעי) באירוע יוקרתי במיוחד בכפר פורטופינו שבאיטליה.

טקס החופה יתקיים בהפרדה מלאה בין נשים וגברים - הסיבה: הופעתו של הזמר החסידי מוטי שטיינמץ, שהתנה את השתתפותו בכך שתהיה הפרדה מוחלטת תחת החופה.

על פי הפרסום ב'Pplus', מדובר בסעיף שנעוץ בחוזה עם הזמר החסידי. מקורבים לשטיינמץ מסרו: "יצא לו בעבר להגיע לחופה בחו"ל שבה אין הפרדה ולבטל את השתתפותו באירוע. מי שמזמין אותו לחתונה יודע שהוא מחויב לערוך חופה בהפרדה".

עלות השתתפותו של מוטי שטיינמץ באירוע מוערכת בכ-20 אלף דולר, כולל טיסה ומלון.

גורמים המעורים בפרטים סיפרו ל'כיכר השבת' כי "עומר אדם אוהב ושומע את השירים של מוטי שטיינמץ, וזו הסיבה שהזמין אותו להופיע ביום המרגש בחייו".