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לקראת החתונה באיטליה

חופה בהפרדה: אלו הרבנים שיחתנו היום את הזמר עומר אדם

הרב לוי יצחק חזן, שליח חב"ד במילאנו שבאיטליה, והרב מענדי גורביץ, שליח חב"ד במשמר השבעה - הם הרבנים שיחתנו את הזמר עומר אדם ובת זוגו סשה ישראלוביץ', בחתונה היוקרתית שתערך בכפר פורטופינו שבאיטליה (ברנז'ה)

3תגובות
הרב מענדי גורביץ והרב לוי יצחק חזן

פרסום ראשון: הרב לוי יצחק חזן שליח חב"ד במילאנו שבאיטליה והרב מענדי גורביץ שליח חב"ד במשמר השבעה, הם הרבנים שיחתנו את הזמר עומר אדם ובת זוגו סשה ישראלוביץ'.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', התחתונה תתקיים היום (רביעי) באירוע יוקרתי במיוחד בכפר פורטופינו שבאיטליה.

טקס החופה יתקיים בהפרדה מלאה בין נשים וגברים - הסיבה: הופעתו של הזמר החסידי מוטי שטיינמץ, שהתנה את השתתפותו בכך שתהיה הפרדה מוחלטת תחת החופה.

על פי הפרסום ב'Pplus', מדובר בסעיף שנעוץ בחוזה עם הזמר החסידי. מקורבים לשטיינמץ מסרו: "יצא לו בעבר להגיע לחופה בחו"ל שבה אין הפרדה ולבטל את השתתפותו באירוע. מי שמזמין אותו ל יודע שהוא מחויב לערוך חופה בהפרדה".

עלות השתתפותו של מוטי שטיינמץ באירוע מוערכת בכ-20 אלף דולר, כולל טיסה ומלון.

גורמים המעורים בפרטים סיפרו ל'כיכר השבת' כי "עומר אדם אוהב ושומע את השירים של מוטי שטיינמץ, וזו הסיבה שהזמין אותו להופיע ביום המרגש בחייו".

עומר אדם (צילום: איציק אוחנה)

עומר אדם, כידוע, מקורב מאוד לדת ולמסורת היהודית. מידי יום הוא מניח תפילין ומתפלל, שומר כשרות, לא מופיע בשבת ועושה חסדים רבים.

בראיון שהעניקה לאחרונה האם שרון אדם לרבקי גולדפינגר בעיתון 'בשבע', היא סיפרה על חתונת בנה: "הרבה זמן התפללתי על הרגע הזה - אצל הרבי מליובאוויטש, רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס".

בהמשך דבריה הוסיפה האם: "ביקשתי מבורא עולם שיעשה את מה שרק הוא יודע לעשות, שימצא לבני בכורי היקר את בחירת ליבו, בת זוג משורש נשמתו, בפשטות, בקלות, בזמן הנכון ובדרך הנכונה".
חתונהעומר אדם

3 תגובות

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3
יש בלבול בהודעות החתונה, כי היום הם מגיעים למנזר באטליה ושם תתקיים החתונה.
סו
2
עשיתי את סגולת רבי מתיא בן חרש לביתי וב"ה נושענו תודה לקב"ה על הכל אין עוד מלבדו
דרומית
1
מזל טוב לעומר אדם אשרייך חתונה בהפרדה אבל במנזר !!!!!!!
יוסי

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