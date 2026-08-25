כאשר שני אנשי תקשורת נפגשים באולפן, הקרב על הקשב מתחיל מיד. תמיר דורטל, מחלוצי הפודקאסטים בישראל ומגיש הפודקאסט "על המשמעות", התיישב באולפני 'כיכר השבת' לשיחה על החיים, אמונה ופוליטיקה. הדינמיקה בין השניים התפתחה במהירות משיחת קולגות לניתוח עומק של החברה הישראלית.

גוטהלף, פותח בדיון על סגנון הראיונות של דורטל. דורטל ידוע בראיונות מרתון של שלוש שעות, פורמט שלדבריו מכריח פוליטיקאים לחשוף את עמדותיהם האמיתיות. "אני פתחתי איזשהו פורמט חדש בעל משמעות שנותן לפוליטיקאים שלוש שעות, עד שיוצא עשן לבן ואז באמת אפשר להתרשם מהבן אדם", הוא מסביר, ושולח עקיצה לעבר פוליטיקאים שבוחרים בראיונות רכים יותר.

הדיון גולש מהר מאוד למערכת הבחירות ולתופעת "רסיסי המפלגות" בימין הישראלי. דורטל מותח ביקורת חריפה על דמויות ציבוריות שמעדיפות לרוץ לבד ולסכן מנדטים של המחנה הלאומי. הוא מזכיר אישים כמו משה פייגלין, ירון זליכה, ועפר וינטר, וטוען כי האגו מנהל את קבלת ההחלטות שלהם. מבחינתו, על הציבור להעניש בקלפי מפלגות שמסרבות להתאחד.

"תגידו לפייגלין את מספר שתיים שלך ואת מספר שבע שלך אני לוקח, העיקר תתאחד", הוא מציע פתרון מעשי לראשי המפלגות הגדולות בימין. המטרה העליונה, לדבריו, היא למנוע בזבוז קולות. הוא אפילו מציע מנגנון של "הסכמי עודפים רב-מפלגתיים", שיבטיח שקולות של מפלגה שלא עברה את אחוז החסימה יועברו אוטומטית למפלגה קרובה אידיאולוגית.

כשגוטהלף לוחץ להבין מי באמת אשם בסירוב להתאחד, דורטל מכוון את האצבע המאשימה ליועצים שמקיפים את הפוליטיקאים החדשים. הוא מתאר כיצד סביבה מנפחת אגו גורמת לאנשים להאמין שהם באו להציל את עם ישראל. הביקורת שלו על הקמפיינים החדשים של הגנרלים הפורשים חדה, והוא מזכיר את ההיסטוריה הישראלית שמוכיחה שרוב אנשי הצבא נכשלו בזירה הפוליטית.

אשליית הפולקלור ופסגת הריקנות החילונית

בשלב זה של הריאיון, גוטהלף מסיט את הספינה אל עברו של האורח, ומבקש לשרטט את המסלול שהוביל אותו לחזרה בתשובה. דורטל מתאר ילדות ביישוב נווה מונוסון, למשפחה ששורשיה בבני ברק, אך אימצה לחלוטין את הזהות החילונית-מפא"יניקית. הבית היה מנותק ברובו ממסורת דתית יומיומית, למרות קשר משפחתי רחוק לדמויות כמו הבבא סאלי.

נקודת השבר הראשונה מול העולם המסורתי התרחשה סביב גיל הבר מצווה. דורטל נזכר כיצד נשלח ללמוד אצל מורה חילוני, חבר של סבו, ונתקל בסתירה לוגית מהותית. "אני בא ואומר לעצמי רגע, אתם מלמדים אותי שהדבר הזה (התורה) שהוא תחביב, הוא אומר על עצמו שהוא לא תחביב", הוא משתף את גוטהלף. הפער בין היחס המזלזל של סביבתו למסורת, לבין הדרישה המוחלטת של התורה עצמה, ניקר בו שנים.

הוא הבין שהמסורת, כפי שהוצגה לו על ידי סביו וסבותיו, הפכה לפולקלור נוח נטול מחויבות. סבתו מצד אחד סירבה להדליק אש בשבת, בעוד אמו חיממה סירים באותו בית בדיוק. התצורה הזו של יהדות נראתה לדורטל חסרת קוהרנטיות פנימית. הוא חיפש יסודות מוצקים יותר לבסס עליהם את חייו, ולא הסתפק בגרסה המרוככת והסלקטיבית של הדת.

השיא של הריקנות הגיע דווקא כשכביכול השיג הכל. בגיל 22, במחנה קיץ בארצות הברית, הוא מצא את עצמו מוקף בחופש מוחלט, אוכל בלתי מוגבל וחברה צעירה. שם, בשיא החוויה החילונית, הכתה בו ההבנה שזוהי תקרת הזכוכית של חייו. הוא שאל את עצמו מה הטעם בקיום אם זו פסגת השאיפות, והבין שהאידיאולוגיה החילונית אינה מספקת תשובה מספקת לשאלות קיומיות.

הוא הבחין שהערכים בעולם החילוני הם פלואידיים ומשתנים בהתאם לנוחות הרגעית. "אני היום אגיד שהנאמנות בקשר זוגי זה הכי חשוב ואז אתה פתאום רואה מישהי אחרת ברחוב... תעבור הלאה", הוא מדגים את קלות הדעת. ללא מערכת חוקים שמגיעה ממקור עליון, הערכים הופכים להמלצה בלבד. ההכרה הזו דחפה אותו לחפש מסגרת חיים בעלת גבולות ברורים של טוב ורע.

החזרה לארץ לוותה בהחלטה פרקטית: להתחתן עם אישה דתית כדי להבטיח חינוך יציב לילדיו העתידיים. הוא התחיל לשמור שבת וכשרות לא מתוך אמונה יוקדת, אלא כמעשה טכני כדי לרצות בת זוג פוטנציאלית. אלא שהמעשים כיוונו את הלב, ויום אחד, במהלך הנחת תפילין, הוא חווה התרגשות פיזית שסימנה את תחילת המהפך הפנימי. הספק במוחלטות של העולם ההומניסטי החל לכרסם בו באמת.

דין תורה, חברות ומצלמות האבטחה של בורא עולם

ההבנה שהתורה מציעה מודל חברתי עליון התגבשה אצל דורטל דרך מבחני מציאות פשוטים. הוא משתף את גוטהלף בסיפור אישי על סכסוך כספי שהיה יכול לפרק חברות ארוכת שנים. רכבו של חבר, שאותו שאל לצורך נסיעה לירושלים, התחמם ונשרף בעליות לעיר. הדין האזרחי החילוני לא סיפק פתרון שישמור על היחסים בין השניים.

במקום לפנות לערכאות רגילות, השניים החליטו לגשת לרב דוב ליאור לדין תורה. הרב קבע שעל פי שורת הדין, דורטל פטור מתשלום. אך דורטל לא עצר שם. "שאלתי אותו לפנים משורת הדין, אם אני מרגיש שאני צריך לשלם, כמה תפסוק לי כדי שנישאר חברים אחר כך? אז הוא אמר 3,000", הוא מספר. ההעברה הבנקאית בוצעה במקום, והמשבר נפתר בתוך פחות מיממה.

עבור דורטל, האירוע הזה המחיש את כוחה של חברה מתוקנת. הוא הבין שרק מערכת שמבוססת על יראת שמיים ומידות טובות מסוגלת לפתור סכסוכים מבלי להותיר צלקות וטינה. הוא נזכר בימיו כסטודנט, עת פתח דוכן עצמאי בישיבת מרכז הרב. איש לא שמר על הקופה, איש לא גנב סחורה, והיושרה הייתה מוחלטת. החוויה הזו גרמה לו לרצות להיות חלק בלתי נפרד מהציבור התורני.

גוטהלף בוחר לאתגר את האנלוגיה הזו. הוא תוהה האם אנשים דתיים נמנעים מגניבה רק משום שהם מאמינים שיש "מצלמה של אלוקים" שמפקחת עליהם מלמעלה. דורטל אינו נרתע מהשאלה ומסביר שיש מקום נרחב ליראת חטא טבעית. הוא מצטט את רבי ישמעאל שבירך את תלמידיו שתהא מורא שמיים עליהם כמורא בשר ודם, ומסביר שפחד מעונש הוא שלב בסיסי והכרחי בבניית חברה.

הוא מסביר שכשמעמידים אדם מול פיתוי של חמישים אלף דולר על שולחן נטוש, האמונה בהשגחה פרטית היא העוגן המרכזי שמונע נפילה. המודעות לכך שכל מעשה נרשם ונבחן, מרוממת את האדם מעל ליצריו הבסיסיים. גוטהלף עדיין מתעקש שחינוך אמיתי צריך לנבוע מהבנת הערך עצמו, ולא מפחד ממצלמות נסתרות.

דורטל מסכם את הנקודה באמירה פרקטית על חייו הנוכחיים. הוא מודה שהיום, כדמות מוכרת בירושלים, הלחץ החברתי ויראת החטא משתלבים זה בזה. אנשים מזהים אותו ברחוב ובוחנים את מעשיו. אך בבסיס הדברים, ההבנה שמערכת החוקים האלוקית שומרת על הסדר החברתי טוב יותר מכל משטרה, היא זו שקשרה אותו באופן סופי לעולם ההלכתי.

קמפיין החימוש והטראומה של השבעה באוקטובר

השיחה באולפן מחליפה הילוך כשגוטהלף מעלה את נושא רפורמת הנשק. ניכר שהנושא בוער בעצמותיו של המרואיין, שרואה בחימוש אזרחי משימת חיים. דורטל מספר כיצד סייע למאות יהודים, עוד לפני פרוץ המלחמה, להשיג רישיונות נשק בהתנדבות מלאה. הוא ניצל את הידע המשפטי שלו כדי לנווט בתוך הבירוקרטיה האפורה ולסייע לכל מי שרצה להגן על משפחתו.

התסכול שלו מופנה בין היתר כלפי המערכת הפוליטית, כולל השר איתמר בן גביר. דורטל חושף שיחה ארוכה שניהל עם השר חצי שנה לפני אירועי השבעה באוקטובר, שבה התחנן בפניו להעביר את הרפורמה. "אני חייב לומר שחלק בגללו לא היה את הרפורמה הזאת לפני", הוא אומר לגוטהלף בגילוי לב, ומסביר שעיכובים בירוקרטיים עלו בחיי אדם רבים בעוטף עזה.

המציאות הביטחונית בירושלים ובסביבתה מדירה שינה מעיניו. הוא מתאר את הקרבה הבלתי נתפסת בין השכונות היהודיות למזרח העיר, ומזהיר מפני הצבא שהרשות הפלסטינית מקימה מתחת לאף של מדינת ישראל. דורטל מתאר את ירושלים כמוקפת באויב חמוש, ולא מבין כיצד אזרחים יכולים לשבת בחיבוק ידיים ולהסתמך רק על כוחות הביטחון.

כשגוטהלף משתף את חששו של חבר שפוחד לקפוא ברגע האמת ולא לשלוף את הנשק, דורטל חותך את הדברים בנחרצות. התשובה היחידה מבחינתו היא אימונים בלתי פוסקים. הוא מציע לממן בעצמו מדריכי ירי למי שמתקשה כלכלית, ובלבד שיותר אזרחים יישאו נשק. הוא עצמו מסתובב בקביעות עם מחסנית ארוכה של 17 כדורים, דרוך ומוכן לכל תרחיש.

הוא משתף בכאב את הסיבה המרכזית לעזיבתו את שכונת הגבעה הצרפתית בירושלים. למרות שאהב את הקהילה החרדית במקום, הוא לא יכול היה לשאת את האדישות הביטחונית. הוא מתאר שכן חרדי שסירב להוציא רישיון נשק בטענה שאין צורך לעשות השתדלות. דורטל לא הבין כיצד הוא אמור לצאת ולהילחם עבור שכנים שיכלו להגן על עצמם ובחרו שלא.

השורש העמוק לתפיסתו הביטחונית טמון בהיסטוריה המשפחתית. הוא נזכר בדיון בוועדה לביטחון לאומי שבו השווה את המצב הנוכחי לשואת יהודי הונגריה. "עם המשפחה שלי בהונגריה, היה להם נשק אישי, לא היה שואה, הם לא היו נרצחים", הוא מצטט את עצמו בקול רועד. המסר שלו למאזיני הפודקאסט ברור: חמשו את עצמכם היום, כי מחר ממשלה חדשה עלולה לקחת את הזכות הזו.

בלוף הבג"ץ והמהפך הרעיוני באוניברסיטה העברית

דורטל לא תמיד החזיק בתפיסות ימניות נוקשות. הוא מספר לגוטהלף שהשינוי הביטחוני החל דווקא בעקבות ניסיון התקרבות לשמאל, כשיצא למשלחת של סטודנטים בבריטניה לפגישות עם פלסטינים. הוא הגיע לשם עם כוונות של פשרה נוסח מפלגת מרצ, אך נתקל בחומה אטומה. הפלסטינים הבהירו לו שהם דורשים מדינה נקייה מיהודים, ושהיהודים שישארו בשטחם יחיו כבני חסות מושפלים תחת האסלאם.

האסימון נפל באותו רגע. "אמרו לי לא, שתי מדינות, אחת לנו ועוד אחת לנו, ואתם בני חסות לפי האסלאם", הוא משחזר. הוא הבין שהסכסוך אינו על גבולות אלא על עצם הקיום. באותו יום הוא הגדיר את עצמו כימני, התחיל לקרוא ספרי צבא וביטחון, ואפילו האזין לנאומיו של הרב מאיר כהנא. הוא גילה שמול חבריו מהשמאל, הטיעונים הביטחוניים החדשים שלו היו בלתי ניתנים להפרכה.

התחנה הבאה במסע הרעיוני הייתה הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. דורטל הגיע לשם במטרה להבין מי באמת מנהל את המדינה, בעקבות מאמר שקרא על שיטתו של אהרן ברק. כבר בשבוע הרביעי ללימודיו, נחשף לעיניו הבלוף, כהגדרתו, של המשפט החוקתי הישראלי. הוא הבין שאין מאחוריו שום בסיס משפטי מוצק, אלא רק אסופת דעות אישיות של שופטים.

הוא מתאר את העימות מול פרופסור ברק מדינה, מבכירי המרצים בפקולטה. דורטל הטיח בו את המסקנה שאליה הגיע: "זה מרגיש לי כאילו כל שופט לקח את הפילוסופיה האהובה עליו, שם את זה בתוך פסק דין, ומפה זה משפט חוקתי בישראל". לתדהמתו, הפרופסור אישר את הדברים במדויק. דורטל הבין שהאליטה המשפטית כופה את עולם הערכים הפרטי שלה על ציבור שלם, ללא סמכות.

במקביל למהפך המשפטי, עבר דורטל תפנית גם בתפיסתו הכלכלית. חבר ללימודים בשם בועז לוי ניצח אותו פעם אחר פעם בוויכוחים על כלכלת שוק. דורטל, איש של חקר האמת, דרש רשימת קריאה. הוא צלל לספריהם של תומס סואל ואדמונד ברק, ותוך שלושה חודשים אימץ לחלוטין את השמרנות הכלכלית. הוא למד שהקפיטליזם אינו חזירי, אלא המנגנון היעיל ביותר להיטיב עם כלל שכבות האוכלוסייה.

גוטהלף מבקש מדורטל לתמצת את התפיסה הזו, ונענה בציטוט מוחץ של סואל: "הכלל הראשון של כלכלה הוא מחסור, הכלל הראשון של פוליטיקה זה להתעלם מהכלל הראשון של כלכלה". דורטל מסביר שכל התערבות ממשלתית באמצעות מיסים היא בעצם אמירה יהירה של הפקידות, שחושבת שהיא יודעת לנהל את כספו של האזרח טוב ממנו. לכן, הוא מסרב לתרום לקבצנים ברחוב, ומציע להם במקום זאת עבודה תמורת שכר שעתי, כצעד חינוכי ופרקטי כאחד.

הצבא הכושל, תלמידי ההסדר ודילמת גיוס החרדים

השירות הצבאי בחיל השריון הציף אצל דורטל שאלות קשות על התנהלות הצבא ועל פערים מגזריים. הוא מספר לגוטהלף כיצד נחשף כבר בשבוע הראשון לטירונות לכשלים לוגיסטיים חמורים שסיכנו חיילים. "צה"ל כושל ברמות קשות, בשבוע הראשון לטירונות אין תחמושת, מחסניות שבורות לגמרי, יש לך מעצור כל כדור שלישי", הוא מתאר. הוא סירב להשלים עם המצב ונבר בארגזי האפסנאות כדי למצוא ציוד תקין, מתוך הבנה שבעת מלחמה הוא יכול לסמוך רק על עצמו.

בתור מפקד בפלוגה של תלמידי ישיבות הסדר, הוא למד להכיר מקרוב את המגזר הדתי-לאומי. הוא התרשם מאוד ממידת היושרה והכנות של החיילים הללו. בניגוד לחיילים מאוכלוסיות אחרות, שדיווחו דיווחי שקר על תקינות הכלים, חיילי ההסדר סירבו לשקר גם במחיר של נזיפה. הם לא גנבו ציוד מפלוגות שכנות ושמרו על רמת מוסר גבוהה. עם זאת, הוא ביקר את המסלול המקוצר שלהם וטען שמי שאינו עילוי בתורה, צריך לשרת שלוש שנים מלאות.

כשגוטהלף מנתב את השיחה לסוגיית גיוס החרדים הבוערת, דורטל חושף שעבר שינוי עמוק בגישתו, במיוחד לאחר פרוץ המלחמה. בעבר גילה הבנה למורכבות, אך היום הוא סבור שאין לחרדים יותר תירוצים. הקמתה של חטיבת "חשמונאים", שמנוהלת על ידי קצינים יראי שמיים ומותאמת במלואה לצרכי המגזר, שמטה בעיניו את הקרקע מתחת לטענות של פחד מהתקלקלות רוחנית.

הוא מדגיש שאינו מצפה מתלמידי חכמים אמיתיים לעזוב את הסטנדר, אלא פונה לאותם חרדים עובדים שאינם יושבים בישיבה. "ברגע שהוקמה חטיבת חשמונאים... אני חושב שכבר אין תירוץ. אני אומר לכל חרדי, דברו עם סבא שלכם לא רק עם הרב בישיבה", הוא קורא למאזינים. הוא מזכיר עובדה היסטורית נשכחת: עד שנת 1977, הרוב המוחלט של הציבור החרדי שירת בצבא בצורה כזו או אחרת.

דורטל מבטל לחלוטין את יעילותם של עונשי הכלא הצבאיים בניסיון לגייס עריקים חרדים. הוא מספר על ריאיון שקיים עם עריק, שהסביר לו שהכלא הוא למעשה מסגרת אידאלית לאברך. "הכלא הצבאי זאת המסגרת שהכי מתאימה לאדם החרדי... יש לך זמן בלתי מוגבל, אין הסחת דעת, אתה יכול ללמוד כל היום", הוא מעביר את המסר. הפתרון היחיד, לדעתו, טמון בסנקציות אזרחיות כואבות, במקביל ליצירת מסגרות שמכבדות באמת את אורח החיים החרדי.

פירוק האשליות בנישואין והשלום במטבח של אמא

לקראת סוף הריאיון, גוטהלף חודר לשריון הרציונלי של המרואיין ושואל על רגעי שבירה בחיים האישיים. דורטל משתף בפתיחות על הכאב שליווה את גירושיו מנישואיו הראשונים. הוא מתאר את הפער העצום בין ההשקעה הגדולה בטיפולים זוגיים לבין התוצאה המאכזבת של פירוק הבית. השיווק העצמי בעולם הדייטים לאחר מכן הפך למשימה מורכבת, כשהוא מודה בכנות שאין לו עד היום תשובה מוחלטת לשאלה מדוע זה קרה.

מתוך המשבר הזה, דורטל פיתח תפיסה חדשה ומפוכחת מאוד לגבי מוסד הנישואין המודרני. הוא טוען שהדור הנוכחי קורס תחת ציפיות לא מציאותיות מזוגיות. "הנישואין ממוקדים בדור הבא... ואז אנשים באים לנישואין ומצפים שהאישה שלך תהיה השותפה הכי טובה לדירה, החברה הכי טובה", הוא מנתח. לשיטתו, אילו זוגות היו מורידים את הרף ומצפים לחיי נישואין פרקטיים כמו של סביהם, שיעור הגירושין היה צונח משמעותית.

התיקון האישי לא נעצר רק בזוגיות, אלא הגיע למערכת היחסים המורכבת עם אמו, שחוותה קושי עם חזרתו בתשובה. דורטל מתאר כיצד ספר קטן של מדריכת ההורים דקלה יוספסברג, העוסק בכיבוד הורים, שינה את חייו מקצה לקצה תוך שלושה חודשים בלבד. הוא הבין שעד כה ניהל את השיח מול אמו מעמדה מתנשאת של אדם בוגר שיודע טוב יותר.

"כל ה-39 שנים הראשונות... באתי אליה מלמעלה, כאילו באתי ב'נו אמא את לא מבינה'. וברגע שאתה בא להורים לשני ההורים, אתה בא להם מלמטה... פלא פלאים", הוא חושף בפני גוטהלף. הוא החליט לוותר על האגו, להפסיק לחנך את אמו, ולקבל את מרותה כשהם נמצאים בביתה. השינוי התפיסתי הזה היה מיידי וקריטי.

ההוכחה הניצחת התרחשה סביב שולחן האוכל. באחת הארוחות, בנו הקטן סירב לאכול את התבשיל שהוכן ודרש חביתה. דורטל, כאב נוקשה, סירב, והיה בטוח שאמו תתערב לטובת הנכד ותייצר פיצוץ רגיל. להפתעתו העצומה, השתררה דממה. מכיוון שהוא הפסיק להיאבק על המקום של בעל הבית מול אמו, היא איבדה את הצורך להילחם בחזרה. השלום חזר למשפחה, ודורטל מוכיח שוב שמאחורי כל תיאוריה גדולה, המבחן האמיתי נמצא בפרטים הקטנים של החיים

מחוץ לטקסט: מה נשאר באולפן?

אחרי שעתיים של שיחה באולפן "כיכר FM", ברור שאי אפשר להעביר את הכל לפורמט הכתוב. הכתבה אומנם מסכמת את התחנות המרכזיות בתפיסת עולמו של דורטל, אבל מעבר למילים יש חלקים שלמים של דינמיקה שנשארו בחוץ. בשלב העריכה, גוטהלף בחר להתמקד בקווי המתאר הרעיוניים של הריאיון, כדי לשמור על קריאה רציפה ולא להעמיס על העין.

כך, למשל, נותרו מחוץ לכתבה ההסברים של דורטל על תודעת הלחימה שלו ועל הצורך לשמור מרחק פיזי אפילו מאנשי הפקה. גם האנקדוטה על הפרידה מבת זוגו מיד אחרי צפייה משותפת בשיעור של הרב אורי זוהר, מקבלת ביטוי רק בגרסה המצולמת. אלו רגעים שמעניקים לשיחה גוון אישי וישיר יותר שמתאים לאוזניות.

בנוסף, הושמטו מהטקסט קטעי הפינג-פונג והעקיצות בין השניים סביב הרגלי לבוש של פוליטיקאים, כמו גם וידוי קטן על אופן השימוש שלו בכספי המילואים. כדי לחוות את הריאיון על כל נגזרותיו, כולל ההומור הפנימי והטון באולפן, אתם מוזמנים ללחוץ על נגן הווידאו למעלה ולהאזין לגרסה המלאה. צפייה מהנה.