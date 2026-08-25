שנים ארוכות של מאבק תקשורתי מתוקשר הגיעו לסיומן: מיכל רנד הסכימה לקבל גט מבעלה, הזמר והיוצר שולי רנד.

כזכור לפני כשש שנים דווח ב'כיכר השבת', כי שולי רנד ומגישת הטלוויזיה צופית גרנט התחתנו, כאשר שמחת החתונה נערכה באופן מצומצם במקום סודי באזור הרי ירושלים, בהשתתפות בני משפחה וחברים קרובים בלבד.

הזמר שהיה בסכסוך מר עם אשתו, אם ילדיו, הגיש לפני חתונתו השניה, בקשה להתיר לו לשאת אישה שניה, עם היתר מאה רבנים, למרות שטרם התגרש מאשתו הראשונה.

בית הדין קיבל את בקשתו, קבע כי האישה הראשונה היא סרבנית גט ובאופן חריג, התיר לו להתחיל בתהליך שיאפשר לו להתחתן פעם נוספת, לפני גירושין.

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יצוין כי מן התורה מותר לגבר להיות נשוי למספר נשים, אך בשל 'חרם דרבנו גרשום' נמנעים מכך, מלבד במקרים חריגים ורק אחרי קבלת היתר של מאה רבנים.

היום (שלישי) מיכל רנד פתחה שידור חי ברשת הפייסבוק, בו חשפה את הרגעים המורכבים, שוחחה עם צופית גרנט ואף התייחסה לסכום הכסף שקיבלה.

"רק רציתי לספר לכם לפני שתשמעו את זה מאחרים, אני מתגרשת היום", פתחה מיכל רנד את השידור החי המרגש. "ברוך השם, תודה לקל, תודה אבא על כל מה שאתה עושה, עושה לטובה. ואני מקבלת את 180 אלף השקלים שזו בשורה מבחינתי באמת של תחילת גאולה".

רנד ביקשה מעוקביה: "אם בא לכם להדליק נר לצדיק - זה תמיד טוב. לבקש בשבילי שאהיה בריאה ליהנות מהגט הזה כי אני כבר די חלשה, וואלה, לא מצליחה לעשות דברים שהייתי עושה".

"דיברתי עם צופית אתמול"

במהלך הלייב, שיתפה מיכל גם בשיחה יוצאת הדופן שקיימה עם אשתו הנוכחית של שולי, צופית גרנט: "דיברתי עם צופית אתמול. מסתבר שיש לנו את אותה מחלת לב, אנחנו לוקחות את אותם כדורים. חיים... לא פשוטים בכלל".

לצד תחושת ההקלה והשמחה על הפרידה הסופית מהקשר המורכב, הודתה רנד כי מדובר ברגע לא פשוט כלל: "עם כל השמחה הגדולה שאני הולכת להיפרד סוף סוף מהגורל שלו, לחתוך, זה גם כואב, זה גם כואב. אני מרגישה שזאת הפעם הראשונה שאני מתמודדת עם נושא הגירושים. קשה הידיעה הזאת של פירוק בית, לילדים קשה. אני מבינה אותם, נשאר להם סימבול כזה שאני נשואה לו".

רנד הוסיפה וציינה כי החששות המרכזיים שלה הם רוחניים בלבד, לאור העובדה שמערכת היחסים שלהם כללה בעבר פעולות רבות לקירוב רחוקים ולכבוד השם: "ברור שהתלבש עלינו יצר הרע מאוד גדול. היום אנחנו לא יכולים לראות אחד את השנייה".

כזכור, הזוג התחתן לפני שנים רבות והופיע יחד בסרט "אושפיזין" שיצא לאור בשנת 2004 וזכה להצלחה גדולה. בשנים האחרונות עברו מערכות היחסים ביניהם משברים קשים שהגיעו לכותרות התקשורת. לבני הזוג יש שבעה ילדים משותפים.