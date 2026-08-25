( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

התפתחות דרמטית בחקירת רצח הילד הלל מרדכי דדון ז"ל בן ה-7 ופציעתו הקשה של בן דודו בן ה-4 בבית שמש: בית משפט השלום בירושלים האריך היום (שלישי) את מעצרו של החשוד במעשה, ליאל איפרגן בן ה-26 מבית שמש, עד לתאריך 3 בספטמבר 2026. ההחלטה התקבלה לבקשת חוקרי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים המנהלים את החקירה המורכבת.

במקביל להתפתחויות בחקירה, נחשפים פרטים מטרידים במיוחד על סימני אזהרה שהתעלמו מהם בימים שקדמו לאסון. כתב Ynet לירן תמרי חשף היום כי ימים ספורים בלבד לפני הרצח פנו בני משפחתו של החשוד לקופת החולים וביקשו כי פסיכיאטר יבדוק אותו בדחיפות. לטענת המשפחה, בקופת החולים נמסר להם כי לא נשקפת ממנו מסוכנות מיידית, והתור הקרוב ביותר לבדיקה פסיכיאטרית נקבע רק לחודש דצמבר השנה - חודשים ארוכים לאחר הפנייה הדחופה. כך לפי הדווח. עוד נחשף כי לפני מספר שנים כבר אושפז החשוד במוסד פסיכיאטרי, אך שוחרר בהמשך לאחר שנקבע על ידי הגורמים המקצועיים כי אינו מהווה סכנה לעצמו או לסביבתו.

הזירה המזוויעה ( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

החשד: ביצע את הרצח תחת השפעת סמים

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במהלך הדיון והחקירה המתנהלת בימים אלו, נחשפים פרטים קשים ומטרידים על נסיבות האירוע הרצחני. במשטרה מתחזק החשד כי איפרגן ביצע את מעשה הרצח הנורא כשהיה שרוי תחת השפעת סמים. כך דווח ב-i24NEWS.

בעקבות בקשת עורכי דינו לשלוח אותו להסתכלות פסיכיאטרית במהלך ימי מעצרו, בוצעה בדיקה ראשונית אשר קבעה כי החשוד כשיר להחזקה בתנאי מעצר. החקירה ממשיכה להתמקד בהבנת המניע שהוביל לפגיעה הקטלנית בילדים.

הטרגדיה: הגיע למסיבת הפתעה ונרצח

הטרגדיה הקשה התרחשה בשבוע שעבר בדירה בעיר בית שמש. הנרצח הקטן, הלל מרדכי דדון ז"ל, הובא לבית בשעה שמשפחתו שקדה על ארגון מסיבת הפתעה עבורו, ובן דודו בן ה-4 הגיע למקום כדי לשחק עמו. האב של אחד הילדים הוא זה שגילה מאוחר יותר את המחזה המזעזע, כאשר הבחין בשני הילדים כשהם דקורים ומדממים בתוך בריכה מתנפחת בחצר.

האב מיהר להוציאם, אך כוחות הרפואה נאלצו לקבוע את מותו של הלל ז"ל, בעוד בן דודו פונה במצב אנוש. מצבו של בן הדוד השתפר מאז בבית החולים ומוגדר כעת בינוני, ולאחרונה אף שוחרר לביתו לאחר ניתוח מורכב.

החשוד, עם אזיקים ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

תמונת המצב: הגיע, שוחח ועזב - ואז חזר לדקור

מממצאי חקירת המשטרה עולה כי החשוד הגיע לסביבת הדירה שבועות או שעות ספורות לפני המקרה, וניהל שיח קצר עם בעל הבית. לאחר מכן חזר לביתו, וכעבור מספר שעות שב לזירה, הבחין בקטינים וביצע את הדקירות הקטלניות.

רפ"ק גיה אברהמי, סגן ראש מפלג תשאול בימ"ר ירושלים, מסר: "הגענו לזירה קשה מאוד, בה מצא את מותו ילד קטן בזמן ששיחק בבריכה. בשלב הזה אנחנו ממקדים את פעולות החקירה על מנת להבין מה בדיוק היה המניע של החשוד ומה הוביל אותו לפגיעה בילדים".

שוטרי ימ"ר ירושלים עצרו את החשוד זמן קצר לאחר מכן בסמוך לזירת הרצח. החקירה נמשכת במטרה להשלים את גיבוש ראיות האישום, כאשר השאלות המטרידות לגבי הכשלים במערכת הבריאות הנפשית עולות בחדות.