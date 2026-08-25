אבל כבד ועצב עמוק ירדו היום (שלישי) על בני המשפחה ומכריה של מרת צופיה כהן ע"ה, תושבת ירושלים, עם הבשורה המרה על פטירתה של בתה הפעוטה, הדר כהן ע"ה, בבית החולים אסותא באשדוד. הפעוטה נלחמה על חייה במשך כשישה שבועות, מאז התאונה הקטלנית שבה נהרגה אימה.

הטרגדיה הנוראה החלה לפני כשישה שבועות, כאשר האם, מרת צופיה כהן ע"ה, שהייתה בשלבי היריון מתקדמים, הייתה מעורבת בתאונת דרכים חזיתית וקטלנית בין שני כלי רכב בדרך לסקוב, סמוך לנמל אשדוד. על פי הדיווחים מהזירה, מדובר היה בתאונה חזיתית עם פגיעות פח משמעותיות בחלקם הקדמי של הרכבים.

האם פונתה במצב אנוש עם חבלה רב מערכתית לבית החולים אסותא באשדוד. צוותי הטראומה, המלר"ד, חדר הלידה והפגייה הוזנקו במקביל במאמץ נואש להציל את חייה ואת חיי התינוקת. כאשר מצבה של האם המשיך להידרדר במהירות, הוחלט לבצע ניתוח קיסרי חירום בניסיון להציל את עוברה.

למגינת לב, במהלך הניתוח החירום נאלצו הרופאים לקבוע את מותה של האם, בעוד הפעוטה הועברה במצב קשה מאוד להמשך טיפול ואישפוז במחלקת הפגייה. חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א, ישראל מאיר גיאן, תיאר את הסצנה הקשה בזירת התאונה: "מדובר בתאונת דרכים חזיתית בין 2 כלי רכב. הרכבים היו עם פגיעות פח בחלקם הקדמי, אישה כבת 30 הייתה מעורפלת הכרה וסבלה מחבלות מרובות בגופה".

מאז התאונה הקשה העתירו רבים בתפילה לרפואת הרכה הנולדת, שנלחמה על חייה במשך כשישה שבועות במחלקת הפגייה בבית החולים. אולם כעת, לחרדת לב בני המשפחה והציבור כולו, התקבלה הבשורה הקשה כי בבית החולים אסותא באשדוד נקבע מותה של הפעוטה הדר כהן ע"ה.

תהא נשמתן צרורה בצרור החיים.