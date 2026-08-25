הולך רגל חרדי בן 59, חסיד בעלזא, נפגע לפני זמן קצר (שלישי) בתאונת דרכים ברחוב חטיבת הנגב באשדוד.

הנפגע פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני, לאחר שקיבל טיפול רפואי מצוותי איחוד הצלה בזירה.

על פי הדיווח מדוברות איחוד הצלה במחוז דרום, צוותי הרפואה הוזעקו לזירת התאונה ברחוב חטיבת הנגב, שם מצאו את הולך הרגל לאחר שנפגע מאוטובוס. הצוותים פעלו במהירות להעניק לו טיפול רפואי ראשוני במקום.

דניאל בוקובזה, חובש וראש סניף אשדוד באיחוד הצלה, יחד עם החובשים יהושוע קורקוס ויוסי בנימין, מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הולך הרגל נפגע מאוטובוס, הענקנו לו טיפול רפואי והוא פונה להמשך טיפול בבית חולים כשמצבו מוגדר בינוני".

הנפגע פונה לבית החולים להמשך טיפול רפואי, כאשר מצבו מוגדר בינוני. משפחתו עודכנה באירוע.