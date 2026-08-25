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באמצע הרחוב

בעיר הדרומית: חסיד בעלזא בן 59 נפגע מאוטובוס ופונה לבית החולים

הולך רגל חרדי בן 59 נפגע בתאונה ברחוב חטיבת הנגב • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה | פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני (חרדים)

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הזירה באשדוד (צילום: איחוד הצלה)

הולך רגל חרדי בן 59, חסיד בעלזא, נפגע לפני זמן קצר (שלישי) ב ברחוב חטיבת הנגב באשדוד.

הנפגע פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני, לאחר שקיבל טיפול רפואי מצוותי איחוד הצלה בזירה.

על פי הדיווח מדוברות איחוד הצלה במחוז דרום, צוותי הרפואה הוזעקו לזירת התאונה ברחוב חטיבת הנגב, שם מצאו את הולך הרגל לאחר שנפגע מאוטובוס. הצוותים פעלו במהירות להעניק לו טיפול רפואי ראשוני במקום.

דניאל בוקובזה, חובש וראש סניף אשדוד באיחוד הצלה, יחד עם החובשים יהושוע קורקוס ויוסי בנימין, מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הולך הרגל נפגע מאוטובוס, הענקנו לו טיפול רפואי והוא פונה להמשך טיפול בבית חולים כשמצבו מוגדר בינוני".

הנפגע פונה לבית החולים להמשך טיפול רפואי, כאשר מצבו מוגדר בינוני. משפחתו עודכנה באירוע.
תאונהאשדודאיחוד הצלהבעלזאתאונת דרכים

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