חסידים, ליטאים וספרדים בכולל אחד; הרבי הפתיע, הופיע לביקור ופגש את אחיו
במעמד נרגש נפתח זמן אלול בכולל הערב של צאנז ז'מיגראד | בסדר הלימוד הראשון הופתעו הלומדים כאשר האדמו"ר הגיע לביקור פתע בהיכל, שהיה מלא וגדוש עד אפס מקום בלומדים מכל המגזרים, חסידים, ליטאים וספרדים | בין ההוגים בתורה נצפה גם אחיו של האדמו"ר, הרב שלמה שמחה הלברשטאם, רב החסידות (חסידים)
מתוך רגשי קודש נעלים קיים האדמו"ר מסאטמר את מצוות שילוח הקן באישון ליל בחצר ביתו בקריית יואל שבמונורו | לאחר אמירת 'לשם יחוד' גירש האדמו"ר במקל ארוך את האם, ומינה את האברך הר"ר אליעזר גפן, שהשתדל עבור המעמד, להוריד את הביצים מהקן | לאחר מכן בירך האדמו"ר את כלל הנאספים הנרגשים שחזו במעמד (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב 45 ערך ביקור הוד בארבעת מחנות הקיץ של החסידות בהרי הקאטנרי לרגל סיום הזמן • שבת מרוממת בישיבה הקטנה, לימוד בחברותא במוצ"ש עם התלמידים שזכו בגורל, ומבחנים פומביים במעמדי 'יומא טבא לרבנן' • סיקור ותיעוד ענק (חסידים)
המוני בית ישראל נהרו ביום הילולת האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זצ"ל, לפקוד את קברו במרומי 'הר הזיתים', לשפוך שיח למען ישועת הכלל והפרט | צפו בתיעוד מליל ויום ההילולא, מהיערכות הלוגיסטית וממתחמי הכנסת אורחים (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נוהרים בימים אלו לחזות מקרוב בנועם זיו עבודתו הטמירה של האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג המבקר בארץ הקודש, ושוהה בבית האכסניה ברחוב מיצרי טיראן בירושלים - שם הוא עובד את קונו בסילודין • הצלם שוקי לרר מציץ ומגיש תיעוד מיוחד מתפילת השחרית היוקדת של האדמו"ר ומתקיעת השופר, כשהחסידים מקיפים אותו כחומה (חסידים)
בקריית הרצוג התכנסו חסידים ואנשי מעשה להתוועדות חסידית מרוממת לרגל חודש אלול בהשתתפות המשפיע הרב דב מנחם דאברוסקין ושליח חב"ד בבאר שבע הרב שניאור זלמן גורליק | בהתוועדות נצפו ג"כ דמויות הוד ובהן האדמו"ר מצאנז זוועהיל המבקר בימים אלו בארה"ק, לצד הגה"ח ר' אהרן שפירא, גאב"ד פרדס כץ והרה"צ רבי אהרן רוקח, בנו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא (חסידים)
כלל חסידי נדבורנה ירושלים התכנסו לכינוס רב רושם לחיזוק לימוד התורה בצוותא מדי ערב • האדמו"ר נשא אמרות קודש וביקש להגות במסכת סוכה כהכנה לחג הקרב • ראש הכוללים של בעלזא הלהיב את המשתתפים • בסיום המעמד העניק האדמו"ר צלוחיות דבש לכלל הציבור (חסידים)
התרגשות דקדושה שוררת בקרב מאות חסידי ואוהדי בית זוטשקא לקראת שמחת נישואי בן זקוניו של האדמו"ר • במהלך השבת חגגו החסידים את ה'אופריף' ואת שמחת ה'פארשפיל' בצל הקודש • צפו בסיקור מיוחד מהשבת המרוממת, מהניגונים החדשים ועד הדמעות ברעוא דרעווין • תיעוד ענק (חסידים)
אלפי חסידי רחמסטריווקא נטלו חלק אמש (ראשון) בשמחת בר המצווה לבכור נכדיו של האדמו"ר | השמחה שהועברה ברגע האחרון עקב איומי הקיצוניים נחגגה בקול רינה ותודה בהשתתפותו הכבודה של האדמו"ר מקרלין סטולין | וגם, מחוות הענווה של האדמו"ר לשבת על כסא פשוט במהלך השמחה | שוקי לרר מגיש תיעוד וסיקור ענק (חסידים)
לקראת פתיחת הזמן החדש, הנהלת בית החינוך לבנות 'בית רחל' ד'סאטמר, באזהרה תקיפה וחסרת תקדים להורים ולתלמידות – איסור מוחלט על לבישת בגדים מבד ג'ינס, גם מחוץ לשעות הלימודים ובשעות הפנאי • "בת ישראל אינה רשאית ללכת לעולם עם בגדים כאלו" • המכתב המלא והתקנון שמתרחב (חרדים)
לקראת ימי הרחמים והרצון, מכתת האדמו"ר מצאנז את רגליו ונוסע לכ - 12 ריכוזי החסידות ברחבי הארץ, כדי להקביל את פני חסידיו ולברכם בברכת שנה טובה ומבורכת | לפניכם גלריית מראות קודש מרהיבה ומרוממת ממסעות הקודש של האדמו"ר בשבוע הראשון של חודש אלול, בחיפה, צפת ובית שמש | בין ההמונים הגיעו גם ראשי העיר להתברך (חסידים)
לרגל הילולת זקנו הרה"ק בעל ה'ייטב לב' זי"ע, ערך האדמו"ר מסאטמר את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו במונסי במיוחד עבור בני הקהילה | לאחר עריכת הטיש זכו החסידים תושבי המקום להיכנס אל הקודש פנימה ולהיפקד בדבר ישועה ורחמים לקראת ימי הדין (חסידים)
באשדוד נחגגה שמחת הברית לנין האדמו"ר מטשארנאביל נכד לבנו הגדול הרה"צ רבי שמואל משה טווערסקי אב"ד טשארנאביל, בן לחתנו הרב יהודה טרייטל ארנסטר, בן הרה"ג רבי יוסף ארנסטר בן הגה"צ רבי זאב ארנסטר אב"ד מאור חיים ירושלים, וחתן הרב יחיאל מיכל שדרוביצקי, מחשובי חסידי סאדיגורה| בסנדקאות כובד אב"ד מאור החיים, ובשאר הכיבודים התכבדו רבני המשפחה (חסידים)
במסגרת מסע החיזוק בשבתות חודש אלול, בהן נוהג הרבי המשפיע ממבקשי אמונה לכתת את רגליו ברחבי הארץ, שבת האדמו"ר בשבת האחרונה בעיר בית שמש. את תפילות השבת והטיש בליל שבת ערך הרבי בבית המדרש 'בראד' ברמת בית שמש ד'. את השולחן הטהור ברעווא דרעווין ערך בבית המדרש ויז'ניץ ברמת בית שמש ג', ולאחר הבדלה יצא לרחובה של עיר למעמד 'קידוש לבנה'. במוצאי השבת הגיע האדמו"ר לביקור רב רושם במעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך, ששהה במהלך השבת בקרב תלמידי ישיבתו בעיר.
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג המתגורר בבורו פארק ומבקר בימים אלו בארה"ק, הגיע בערב השבת לביקור בבית שכינו בירושלים, הראשל"צ הגרש"מ עמאר • השניים שוחחו ארוכות בעברית ובלשון הקודש בענייני שמחה, ובסיום העניק הראשל"צ לאדמו"ר ספר תורני בצירוף הקדשה אישית • צפו בתיעוד מהביקור (חסידים)
לאחר שהבטיח לבחורים שעמדו בכור המבחן מסע לארץ הקודש, האדמו"ר מויז'ניץ מונסי ימריא השבוע בראש מאות תלמידים וחסידים לשבת היסטורית באתרא קדישא מירון | במוצאי שבת, בסעודה שלישית, השמיע הרבי הוראות קפדניות: בלי אינטרנט בפרהסיא, בלי מצלמות, ואיסור חמור על הליכה לים | כל הפרטים על מסע הקודש (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נהרו לבית שמש לחגוג את שמחת נישואי בת זקוניו של האדמו"ר מקאסאן • בזה אחר זה הופיעו גיסיו, האדמו"רים מתולדות אברהם יצחק, תולדות אהרן, נחלת אהרן ומבקשי אמונה, לצד גלריה מורמת של רבנים וראשי ישיבות • הצלם א. אייזנבאך מגיש גלריה מרוממת מהשמחה הגדולה (חסידים)
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