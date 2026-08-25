מכל העדות והחוגים חסידים, ליטאים וספרדים בכולל אחד; הרבי הפתיע, הופיע לביקור ופגש את אחיו במעמד נרגש נפתח זמן אלול בכולל הערב של צאנז ז'מיגראד | בסדר הלימוד הראשון הופתעו הלומדים כאשר האדמו"ר הגיע לביקור פתע בהיכל, שהיה מלא וגדוש עד אפס מקום בלומדים מכל המגזרים, חסידים, ליטאים וספרדים | בין ההוגים בתורה נצפה גם אחיו של האדמו"ר, הרב שלמה שמחה הלברשטאם, רב החסידות (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:11