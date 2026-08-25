ח"כ צבי סוכות ניפץ אנדרטה לזכר מחבל | צה"ל יוצא במתקפה נגדו

ח"כ צבי סוכות מנפץ את האנדרטה ( צילום: דוברות )

לאחר שדרש מצה"ל לפעול להסרת אנדרטאות המנציחות מחבלים בכפר מדמא הסמוך ליצהר, הגיע היום (שלישי) ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית), יו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון למקום, ופעל בעצמו להסרתן תוך שהוא מנפץ את האנדרטה עם פטיש, בצה"ל תקפו בחריפות את הח"כ על המהלך.

המהלך של ח"כ סוכות מגיע בעקבות חשיפת "הקול היהודי" על כך שבכפרים מדמא ובורין מוצבות אנדרטאות המנציחות מחבלים, ובמקום אף נערכו אירועים לזכרם בהם חילקו ממתקים לילדים. בין היתר דווח על אירועים לזכרו של יאמן טייב עלי פרג' שלפי מידע שהובא בפסק דין של בית המשפט העליון היה מעורב בשילוח מחבל לפיגוע בצומת גהה. בפיגוע נרצחו אדווה פישר, נועם ליבוביץ, אנג'לינה שצ'רוב ורותם ויינברגר הי"ד ונפצעו יותר מ-20 בני אדם. לאחר החשיפות דרש סוכות מצה"ל להסיר את האנדרטאות, בטענה כי הנצחת מי שהיו מעורבים בפגיעה ביהודים אינה יכולה להפוך לחלק מהמרחב הציבורי בשטח הנתון לאחריות ביטחונית ישראלית.

ח"כ צבי סוכות מנפץ את האנדרטה - צילום: דוברות 10 10 0:00 / 1:31 ח"כ צבי סוכות מנפץ את האנדרטה ( צילום: דוברות )

לדברי סוכות, מטרת המהלך אינה רק הסרת סמלים פיזיים, אלא מניעת הנצחה שעלולה להפוך מחבלים לדמויות מופת ולהעביר לדור הצעיר מסר של לגיטימציה לטרור.

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ח"כ צבי סוכות אמר הבוקר כי "לפני כמה ימים דרשתי מהצבא לפעול להסרת האנדרטאות שמנציחות מחבלים בכפרי המרצחים מדמא ובורין אך לצערי הן נותרו במקומן. לכן הגעתי בעצמי ופעלתי להסרתן.

"המסר שלי היום הוא פשוט וברור: לא ניתן יד למצב שבו מי שפגעו ביהודים ובחיילי צה"ל מונצחים כגיבורים ומוצגים בפני הדור הבא כדמויות להערצה. לצד המאבק בטרור עצמו, צריך למנוע את הניסיון להכשיר אותו בתודעה ולגדל את הילדים בכפרים שיהוו הדור הבא של ערביי יו"ש על מורשת לפיה רצח יהודים הוא מעשה גבורה.

"אני קורא לצה"ל לפעול להסרת כל אנדרטאות הטרור בשטחי יהודה ושומרון. יהודים רבים שילמו בחייהם כתוצאה מהמחבלים שיצאו מהכפרים הללו - לא נאפשר להפוך רוצחי יהודים לגיבורים ולא ניתן להנצחת הטרור להפוך לחלק מהמרחב הציבורי שלנו".

בתגובה לצעד הדרמטי בו נקט ח"כ צבי סוכות, צה"ל יוצא במתקפה חריפה נגדו. בהודעת דובר צה"ל נאמר כי "ב-12 באוגוסט התקבלה בקשה מטעם חבר הכנסת צבי סוכות לקיים 'סיור אנדרטאות' במספר כפרים בחטיבת שומרון המצויים בשטחי A ו-B (ביתא, בורין ומדאמא).

"הבוקר (ג') קיים חבר הכנסת יחד עם עוזריו את 'סיור האנדרטאות' באבטחת כוחות צה"ל שהוסטו מפעילותם עבור משימה זו. בניגוד לתיאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר, והחלו להרוס את אחת האנדרטאות בכפר מדאמא. בזיהוי המתרחש, הכוח דיבר עם מפקדיו, שהנחו לעצור את המתרחש והנ"ל הוצאו מתוך הכפר.

"כוחות צה"ל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו לטובת המשימה וסוכנו שלא לצורך, כל זאת בזמן שצה"ל נמצא תחת עומס מבצעי. צה"ל רואה את ההתנהלות ואי התיאום על-ידי חבר הכנסת כחמור, וכניצול של אבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות.

"נדגיש כי צה"ל הורס אנדרטות וסמלי הסתה באופן קבוע בכפוף לכל האישורים הנדרשים ובתיאום עם המנהל האזרחי, כפי שקרה מספר פעמים בחודשים האחרונים ותוכנן להתבצע במבצע נוסף בקרוב. מדובר בפעולה חשובה במלחמה נגד הטרור וההסתה לטרור".