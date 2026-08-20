טבעת החנק מתהדקת: האיראנים לכודים במנהרות ללא מוצא

כוחות צה"ל בפעילות בדרום לבנון ( צילום: צה"ל )

רכס עלי אל-טאהר שבמחוז נבטיה בדרום לבנון הפך במהלך השבועות האחרונים למוקד חיכוך אלים ונפיץ במיוחד בין כוחות צה"ל לבין ארגון הטרור חיזבאללה. על פי דיווחים ביטחוניים ודיפלומטיים זרים, ישראל מנהלת פעילות צבאית מוגבלת במטרה לכתר את לוחמי הארגון המבוצרים במתחם תת-קרקעי אסטרטגי, אך נכון לעכשיו, האישור האמריקאי למבצע קרקעי רחב היקף טרם ניתן.

השטח המדובר, המתנשא לגובה של כ-700 מטר ומורכב משלוש גבעות מחוברות, משתרע על פני כ-4.5 קילומטרים רבועים ומהווה תצפית אסטרטגית עליונה על העיר נבטיה, אזור איקלים אל-תופח, הר ריחאן ומרחבים נרחבים מעבר לנהר הליטני. מתחת לפני השטח נחשפה רשת מבצרים ענקית שנבנתה בסיוע איראני ישיר. מפקדת הטרור שמאיימת על הגליל במקום פועלת מפקדה מרכזית של חיזבאללה, ובראשה גורמים מיחידת "בדר" - יחידת העילית של הארגון. על פי ההערכות בשטח, מתחבאים במתחם עשרות ואף למעלה ממאה לוחמים, בהם קצינים בכירים ממשמרות המהפכה האיראניים. נוכחותם הרגישה של הבכירים האיראנים הופכת את המצור לקלף מיקוח אדיר בידי ישראל, אך גם לנקודת רתיחה שעלולה להסלים את המתיחות האזורית. הלוויינים לא משקרים: הציר הצבאי החשאי שמתעצם ומדיר שינה בישראל יהודה גליקמן | 13:15 על פי דיווחים של Ynet וכלי תקשורת בלבנון, כ-30 עד 40 פעילים שוהים במלכודת התת-קרקעית. המתחם התת-קרקעי שימש כמערכת העצבים המרכזית של יחידת באדר בחיזבאללה, ומהווה אחד המתקנים התת-קרקעיים המשמעותיים ביותר שנחשפו במהלך המלחמה.

כוחות צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

מדיניות המצור מול המבוי הסתום המדיני

בשטח עצמו, צה"ל מפעיל לחץ רציף הכולל תקיפות אוויריות ממוקדות, ירי ארטילרי כבד, פשיטות הנדסיות והריסת תשתיות באזור. כוחות צה"ל שולטים במשטח מעל הרכס ומקיפים אותו באופן הדוק. על פי הדיווחים, הכוחות הישראליים מנתקים את צינורות המים למתחם ומסכלים כל ניסיון הברחה באמצעות רחפנים ואמצעי מעקב מתקדמים.

גורמים דיפלומטיים מציינים כי בהיעדר "אור ירוק" מוושינגטון למתקפה קרקעית כוללת, ישראל מעדיפה לנקוט באסטרטגיה של מצור הדרגתי בשילוב מעקב וניטור אווירי הדוק. המצור ההדוק יוצר מציאות קשה עבור הלכודים במתחם, תוך שהוא מעמיק את הלחץ על חיזבאללה ועל איראן.

פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון - צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:28 פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון ( צילום: צה"ל )

המגעים מאחורי הקלעים נתקלים בקירות

במקביל לפעילות הצבאית, המגעים הדיפלומטיים מאחורי הקלעים נתקלים בקשיים משמעותיים. חיזבאללה העביר מסרים באמצעות מתווכים כי הוא מסרב בתכלית העת להעביר את השליטה במתקן לצבא לבנון. מנגד, צבא לבנון דוחה מכל וכל את הדרישה להיכנס לאזור ללא ערבויות ביטחוניות ברורות שימנעו כניסה ישראלית חוזרת.

על רקע ההסלמה בשטח, העיניים נשואות כעת אל עבר הבירה האיטלקית. ב-1 בספטמבר צפוי להתרחש הסיבוב השמיני של המשא ומתן המדיני בין לבנון לישראל בחסות ארצות הברית. מפקד צבא לבנון, רודולף הייקל, צפוי להגיע לרומא כדי לדון במנגנוני פיקוח ויישום של "אזורי פיילוט" לפינוי והעברת שליטה.

מומחים מעריכים כי כל התלקחות פתאומית או החלטה על מבצע ישראלי נרחב ברכס עלי אל-טאהר עלולה לערבב מחדש את הקלפים ולשנות באופן דרסטי את כללי המשחק מול הגבול הצפוני. המצב הנוכחי מעמיד את כל הצדדים בפני דילמות מורכבות, כאשר הזמן עובד נגד הלכודים במתחם התת-קרקעי.