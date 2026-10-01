מפלצת פלדה: המספרים המטורפים של צבא מצרים

תרגיל משותף צבא מצרים עם טורקיה ( צילום: المتحدث العسكرى @EgyArmySpox )

מכונת המלחמה הגדולה בעולם הערבי ממשיכה להוות את עמוד השדרה הצבאי המרכזי באזור. עם למעלה מ-1.2 מיליון חיילים בשירות פעיל ומילואים, אלפי טנקי אברמס משוכללים, נושאות מסוקים ימיות יחידות מסוגן באפריקה וצי אוויר המונה כמעט 1,100 כלי טיס, הצבא המצרי מציג נתונים מרשימים שמעמידים אותו במקום ה-19 העולמי.

אולם מתחת לנתונים המרשימים מסתתרים אתגרים לוגיסטיים עצומים ותחזוקה מורכבת של ציוד מעורב ממקורות שונים, שמעוררים שאלות לגבי היכולת המבצעית האמיתית של הכוח הזה. על פי נתוני Global Firepower לשנת 2026, מצרים מתמקמת במקום ה-19 העולמי בזכות שילוב של כוח אדם אדיר ועוצמה כמותית חסרת תקדים. הצבא המצרי מונה כ-438,500 חיילי סדיר, לצד כ-479,000 אנשי מילואים ו-300,000 אנשי כוחות ביטחון פנים, המהווים ביחד כוח של למעלה מ-1.2 מיליון איש. בזירה היבשתית מחזיקה קהיר בכ-3,620 טנקים, המציבים אותה במקום השישי בעולם. הטנקים מבוססים בחלקם על ייצור מקומי של טנקי M1A1 Abrams, לצד אלפי כלי רכב משוריינים ויותר מאלפיים קני ארטילריה. בחיל הים בולטות במיוחד שתי נושאות המסוקים מסדרת Mistral – נכס אסטרטגי יחיד מסוגו באפריקה ובמזרח התיכון המאפשר יכולות נחיתה והשלכת כוח רחבות היקף.

צבא מצרים - צילום: דובר צבא מצרים المتحدث العسكرى @EgyArmySpox 10 10 0:00 / 2:38 צבא מצרים ( צילום: דובר צבא מצרים المتحدث العسكرى @EgyArmySpox )

חיל האוויר המצרי, המונה כ-1,088 כלי טיס, מציג פסיפס מגוון של מטוסים אמריקאיים מסוג F-16, צרפתיים כדוגמת Rafale ו-Mirage, ורוסיים כמו MiG-29M. השילוב הזה מייצר אמנם גמישות מבצעית, אך גם אתגרי אחזקה משמעותיים הנובעים מהצורך לתחזק מערכות שונות ממקורות שונים.

למרות העוצמה הכמותית המרשימה, הצבא המצרי מתמודד עם אתגרים משמעותיים. המרחק הגאוגרафי והקשיים הלוגיסטיים מגבילים את יכולת ההשלכה של הכוח למרחקים גדולים. כך למשל, במקרה של סכר הנילוס באתיופיה, למרות העליונות הצבאית הברורה של מצרים, המרחק העצום של בין 2,000 ל-2,500 קילומטר והקשיים הלוגיסטיים הופכים פעולה צבאית לבלתי אפשרית מבחינה מעשית.

בנוסף, הצבא המצרי מתמודד עם אתגרי תחזוקה מורכבים הנובעים מהציוד המעורב. השילוב של מערכות אמריקאיות, צרפתיות ורוסיות דורש מערך תחזוקה מורכב ויקר, ומעורר שאלות לגבי היכולת לתפעל את כל המערכות בו-זמנית בתרחיש מלחמתי אמיתי.

בשנים האחרונות מצרים מעמיקה את קשריה הצבאיים עם מעצמות שונות. בשנים 2025 ו-2026 התקיימו תרגילי "נשרי הציוויליזציה" עם סין, שבהם נחתו על אדמת מצרים מטוסי קרב סיניים מתקדמים במיוחד, בהם ה-J-10C ודגמים נוספים כמו ה-J-16. התרגילים כללו גם מטוס לוחמה אלקטרונית סיני מתקדם מדגם Y-9LG, שזוהה כשהוא חוצה את המרחב האווירי הסעודי בדרכו חזרה לסין.

ההתעמקות בקשרים עם סין מעוררת דאגה בישראל ובארצות הברית. על פי דיווחים, מערכת הביטחון הישראלית פועלת מאחורי הקלעים לשכנע את הבית הלבן לאשר מכירת מטוסי F-15 מתקדמים למצרים, במטרה למנוע נוכחות צבאית סינית קבועה בגבול המערבי של ישראל.

בנוסף לסין, מצרים מקיימת תרגילים צבאיים משותפים עם טורקיה, למרות המתיחות הדיפלומטית ביניהן. התרגילים כללו כוחות אוויריים ויבשתיים, ומעידים על רצון של שתי המדינות לשמר ערוצי תקשורת צבאיים למרות המחלוקות הפוליטיות.