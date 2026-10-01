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נס המטוס מדובאי

נפתחה חקירה: באיחוד האמירויות מעלים לראשונה את האפשרות שמדובר בפיגוע טרור

התביעה הכללית באיחוד האמירויות הורתה על הקמת צוות חקירה מיוחד • בוחנים האם האירוע במטוס פליי דובאי קשור להתארגנות טרור | מבהירים: יש לנו סמכות שיפוט מלאה (בעולם)

הנוסעים שניצלו נוחתים בארץ (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)

התביעה הכללית באיחוד האמירויות הורתה באופן רשמי על הקמת צוות חקירה מיוחד, בעקבות האירועים החמורים שהתרחשו אתמול במהלך טיסת חברת 'פליי דובאי'. זו הפעם הראשונה שרשויות האמירויות מתייחסות באופן ישיר לחשד שמדובר באירוע טרור.

על פי הודעת הרשויות באמירויות, צוות החקירה הונחה לבחון לעומק את כלל כיווני החקירה, ובמרכזם השאלה האם לאירועים החמורים היה קשר להתארגנות טרור כלשהי, והאם מדובר בפעולה שהוכנה או הוכוונה מראש על ידי גורמים עוינים.

בהודעה הרשמית שפורסמה מטעם התביעה הכללית הובהר כי מכיוון שמדובר במטוס המשתייך לחברת תעופה אמירותית, לרשויות החוק והאכיפה באיחוד האמירויות ישנן סמכויות שיפוט וחקירה מלאות בנושא. בארגוני האכיפה באמירויות הדגישו כי סמכות זו עומדת בתוקפה, גם במידה והאירועים עצמם התרחשו מחוץ לשטח הטריטוריאלי של המדינה.

כזכור, אתמול התרחש אירוע חמור במהלך טיסת פליי דובאי מדובאי לישראל, כאשר טייס משנה עומאני דקר את הקברניט ונוסעים ישראלים השתלטו על המפגע ומנעו אסון. ישראל הגדירה את האירוע כפיגוע טרור, וראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר כי "נדע בקרוב אם לאיראן היה קשר לזה".

צוות החקירה שנכנס לפעולה צפוי לגבות עדויות ולבחון את ציר הזמנים והממצאים סביב האירוע, כאשר תוצאות הבדיקה יועברו בהמשך לגורמי המשפט המוסמכים.

(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ארבעת הישראלים שפעלו בגבורה במהלך הטיסה - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - והודיע להם כי בכוונתו להמליץ על הענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית".
אבו דאביחטיפהפיגוע פליי דובאי

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