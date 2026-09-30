הרמטכ"ל אייל זמיר החליט לבטל את ביקורו הרשמי בארצות הברית שהיה מתוכנן לעוד כשבוע וחצי. כך דווח היום (רביעי) בווינט.

על פי הדיווח, הביטול מגיע על רקע העלאת הכוננות בצה"ל בכל הגזרות, כאשר גורם בכיר במערכת הביטחון ציין כי "אי אפשר לדרוך את הצבא ולטוס לחו"ל".

זמיר היה אמור להיפגש במהלך הביקור עם ראש המטות המשולבים של צבא ארה"ב ועם מפקד פיקוד המרכז (CENTCOM) לדיונים אסטרטגיים על איראן ואיומים אזוריים נוספים. ההחלטה לבטל את הנסיעה התקבלה עוד לפני הודעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע ל"מתקפה לקראת הבחירות".

הרמטכ"ל קבע כי בשל העלאת הכוננות בצה"ל בכל הגזרות, אין זה ראוי שינהל את האירועים מרחוק. הביטול משקף את רמת המתיחות הביטחונית הנוכחית ואת הצורך בנוכחות מפקדים בכירים בארץ.

ההחלטה מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת מול איראן ואיומים אזוריים נוספים. כפי שדיווח כיכר השבת, שר הביטחון ישראל כ"ץ הזהיר לאחרונה כי "תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן".

בחודשים האחרונים מתמודדת איראן עם לחץ כלכלי כבד ומצור ימי המוטל על נמליה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף לאחרונה כי "הוצאנו דרך מצר הורמוז יותר נפט במהלך היומיים האחרונים מאשר בכל נקודה אחרת בהיסטוריה".