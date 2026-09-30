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כוננות מוגברת

המתיחות הביטחונית | דרמטי: הרמטכ"ל ביטל את נסיעתו הדחופה לארצות הברית

הרמטכ"ל אייל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארה"ב • היה אמור להיפגש עם ראש המטות המשולבים ומפקד CENTCOM | ההחלטה התקבלה בשל העלאת הכוננות (צבא וביטחון)

(צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

הרמטכ"ל אייל זמיר החליט לבטל את ביקורו הרשמי ב שהיה מתוכנן לעוד כשבוע וחצי. כך דווח היום (רביעי) בווינט.

על פי הדיווח, הביטול מגיע על רקע העלאת הכוננות בצה"ל בכל הגזרות, כאשר גורם בכיר במערכת הביטחון ציין כי "אי אפשר לדרוך את הצבא ולטוס לחו"ל".

זמיר היה אמור להיפגש במהלך הביקור עם ראש המטות המשולבים של צבא ארה"ב ועם מפקד פיקוד המרכז (CENTCOM) לדיונים אסטרטגיים על איראן ואיומים אזוריים נוספים. ההחלטה לבטל את הנסיעה התקבלה עוד לפני הודעתו של ראש הממשלה בנוגע ל"מתקפה לקראת הבחירות".

הרמטכ"ל קבע כי בשל העלאת הכוננות בצה"ל בכל הגזרות, אין זה ראוי שינהל את האירועים מרחוק. הביטול משקף את רמת המתיחות הביטחונית הנוכחית ואת הצורך בנוכחות מפקדים בכירים בארץ.

ההחלטה מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת מול ואיומים אזוריים נוספים. כפי שדיווח כיכר השבת, שר הביטחון ישראל כ"ץ הזהיר לאחרונה כי "תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן".

בחודשים האחרונים מתמודדת איראן עם לחץ כלכלי כבד ומצור ימי המוטל על נמליה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף לאחרונה כי "הוצאנו דרך מצר הורמוז יותר נפט במהלך היומיים האחרונים מאשר בכל נקודה אחרת בהיסטוריה".

(צילום: מהרשתות החברתיות)

פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) הכחיש לאחרונה טענות איראניות בדבר שליטה על מצר הורמוז. "זוהי טענה שקרית", הבהיר פיקוד המרכז. "לאיראן אין צי, שכן הכוחות האמריקאיים הטביעו אותו. כמו כן, איראן אינה שולטת במצר הורמוז".

בינתיים, צה"ל ממשיך להיערך לכל תרחיש אפשרי. כזכור, בחודש שעבר הודיע צה"ל כי ראש אכ"א החליט להדיח משירות את קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, בהתאם להחלטת הרמטכ"ל ולאחר תהליך משפטי ופיקודי.
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