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משפחות הכאב

העימות נמשך: שורדת השבי מגיבה בזעם לאב השכול - שהחליט להתנצל | הדברים המלאים

שורדת השבי יוכבד ליפשיץ הגיבה היום לדברים הבעייתיים שכתב האב השכול איציק בונצל אודותיה, כשהצהיר שהיה חפץ שתשוב לחמאס | לאחר הפוסט שהיא כתבה, האב השכול חזר בו והתנצל (חדשות)

(כיכר השבת, צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

שורדת השבי, אשת השמאל יוכבד ליפשיץ הגיבה בזעם לדבריו של האב השכול והמשוריין ברשימת הליכוד איציק בונצל, שאיחל לגברת לחזור לשבי החמאס.

ליפשיץ כתבה:

" שלח את המשוריין שלו להסית נגדי, כדי שלא ידברו על ההתראות שהגיעו אליו, ועל שיחות האזהרה שהוא קיבל אישית שיכלו למנוע את המחדל.

לא יעזרו לנתניהו השקרים וההשמצות, עם ישראל מבין היטב שהוא האחראי למחדל. הוא הפקיר אותי בשבעה באוקטובר, הפקיר את עודד בעלי ו 45 חטופים נוספים שנחטפו בחיים למות בשבי, וממשיך לפגוע בבטחון

אין דבר נמוך ובזוי יותר משיטת נתניהו לשיסוי ופילוג בין משפחות של נפגעות ונפגעי המחדל. אבל אין ולא יהיה לי פחד לא ממנו ולא מחבורת המסיתים שמקיפה אותו.

אני מזמינה את הציבור להגיע הערב לסוכת המחדל בכיכר החטופים. לא ניתן לאף אחד להוריד את המחדל מסדר היום עד שנבוא חשבון עם כל האחראים", דברי האישה ששוחררה תחת ממשלת נתניהו.

איציק בונצל החליט לחזור בו ולהתנצל:

"כאב שכול, שאיבד את בנו במלחמה להשבת החטופים, כאב לי לראות את הדברים הקשים שביזו את הלוחמים שלנו, אך בסערת רגשות כתבתי משפט לגבי יוכבד ליפשיץ בהקשרי החמאס שלא התכוונתי אליו ואני מבקש להתנצל עליו."
בנימין נתניהויוכבד ליפשיץאיציק בונצל

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