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חריג מאוד

דרמה ביישוב החרדי: המשטרה פתחה במרדף נגד רכב שטח - כך זה הסתיים | תיעוד

האירוע החריג התרחש במסגרת פעילות אכיפה של המשטרה בכביש: רכב שטח מסוג "מאבריק", ללא לוחיות זיהוי, נמלט ממחסום משטרתי לאחר שעל פי המשטרה ביצע נהיגה פרועה ותמרונים מסוכנים • המרדף הסתיים ברכסים, שם נעצרו שני החשודים (חדשות, משטרה)

(צילום: דוברות המשטרה )

מרדף משטרתי שהחל היום (שני) בכביש 762 סמוך לאיבטין הסתיים בתוך היישוב החרדי רכסים, עם מעצרם של שני חשודים שהיו ברכב שטח מסוג ״מאבריק״.

האירוע התרחש במסגרת פעילות אכיפה יזומה של שוטרי תחנת קריית אתא ממרחב אשר, שנועדה להתמודד עם תופעת כלי הרכב המשופרים והנהיגה הפרועה. במסגרת הפעילות הוקם מחסום משטרתי בכביש 762, סמוך לאיבטין.

במהלך הפעילות הבחינו השוטרים ברכב שטח ללא לוחיות זיהוי. לפי המשטרה, הרכב החל לבצע נהיגה פרועה ותמרונים מסוכנים בסמוך לשוטרים. כאשר השוטרים סימנו לנהג לעצור, הוא לא נענה לקריאות והחל להימלט מהמקום.

השוטרים פתחו במרדף אחר רכב השטח, שנמשך עד ליישוב רכסים. שם הצליחו הכוחות לחסום את הרכב ולעצור את שני החשודים שהיו בתוכו.

השניים הועברו לחקירה בתחנת קריית אתא, בעוד רכב השטח נתפס ונגרר על ידי המשטרה.

במשטרה מסרו כי הפעילות נערכה כחלק מהמאבק בנהיגה מסוכנת ובכלי רכב משופרים.
רכסיםמרדף משטרתימשטרת ישראל

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