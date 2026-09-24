מסע גניבות גנב 22 פעמים - בסוף הוא נתפס: כך נראה מסע הגניבות במצלמות האבטחה חשוד בשנות ה-50 נהג להגיע לבתי עסק ולמלא שקיות במוצרים | במקרים מסוימים ניסה להימלט גם לאחר שנתפס |בסוף, המשטרה הצליחה לשים עליו את ידיה | כתב אישום חמור הוגש (משטרה)