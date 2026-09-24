שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו תושב יפו בשנות ה-50 לחייו בחשד למסע גניבות שיטתי מבתי עסק ברחבי תל אביב. על פי החשד, החשוד ביצע 22 מקרי גניבה במהלך החודשים האחרונים, בהיקף כולל של אלפי שקלים.
החקירה החלה בעקבות שורת גניבות שדווחו מבתי עסק שונים בעיר. מהחקירה עלה כי החשוד נהג להגיע פעם אחר פעם לבתי עסק, למלא שקיות בכמויות גדולות של מוצרי מזון, משקאות ומוצרים נוספים, ולעזוב את המקום מבלי לשלם.
בחלק מהמקרים ניסה החשוד להימלט גם לאחר שעובדי המקום הבחינו במעשיו. במסגרת פעולות החקירה הצליחו חוקרי תחנת לב תל אביב לקשור את החשוד ל-22 מקרי גניבה שונים.
החשוד נעצר בתחילת השבוע ומעצרו הוארך. היום (חמישי) הגישה יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב נגדו כתב אישום הכולל 22 אישומים בעבירות גניבה וניסיון גניבה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.
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