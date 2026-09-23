 דלג לתוכן הראשי
"בחיי אללה נביס אותם"

פרסם תמונה של חיילת צה"ל עם קליע מכוון לראשה; זה מה שקרה לו

"בחיי אללה נביס אותם, ונאלמן את נשותיהם, וניתם את ילדיהם" - כך כתב פלסטיני במרשתת ואף פרסם תמונה של חיילת צה"ל עם קליע מכוון לראשה | לאחר ניטור פרסומיו, היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שומרון של מחוז ש"י פתחו בחקירתו בחשד להסתה, הזדהות ותמיכה בארגון הטרור (משטרה)

1תגובות
פרסומיו במרשתת (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת פעילות מודיעינית ולאחר שנוטרו פרסומיו המסיתים לטרור במרשתת, פשטו כוחות צה"ל ולוחמי מג"ב איו"ש על ביתו של פלסטיני, תושב הכפר נזלה א־שרקיה בשנות ה-50 לחייו והוא נעצר ע"י הכוחות והועבר לחקירה ביל"פ שומרון.

במסגרת חקירתו עלה, כי החשוד פרסם תכנים מסיתים לטרור ברשתות החברתיות ואף הלל ושיבח את פעולותיהם של ארגוני הטרור.

בין פרסומיו כתב החשוד: "בחיי אללה נביס אותם, ונאלמן את נשותיהם, וניתם את ילדיהם, בחיי אללה נגרש אותם מושפלים כפי שבאו לארץ הזאת מושפלים".

בהמשך פרסם תמונה של חיילת צה"ל ערוכה עם קליע מכוון לראשה. זאת לצד הכיתוב: "תפילותיכם עבורה במרחבי הגהנום שלה". בפרסומיו הנוספים המשיך החשוד להלל ולשבח מחבלים ורבי מרצחים, תוך קריאה להמשיך בדרכם.

בתום חקירתו נכלא החשוד ובהמשך יובא בפני בית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך מעצרו לטובת המשך פעולות החקירה.
הסתההסתה לטרור

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
50 שנה לא הבין למה הוא חי חי שנאה אחח ברוך השם השם ברא אותם טיפשים מוחלטים
יענקי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר