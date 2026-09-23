פרסם תמונה של חיילת צה"ל עם קליע מכוון לראשה; זה מה שקרה לו

במסגרת פעילות מודיעינית ולאחר שנוטרו פרסומיו המסיתים לטרור במרשתת, פשטו כוחות צה"ל ולוחמי מג"ב איו"ש על ביתו של פלסטיני, תושב הכפר נזלה א־שרקיה בשנות ה-50 לחייו והוא נעצר ע"י הכוחות והועבר לחקירה ביל"פ שומרון.

במסגרת חקירתו עלה, כי החשוד פרסם תכנים מסיתים לטרור ברשתות החברתיות ואף הלל ושיבח את פעולותיהם של ארגוני הטרור.

בין פרסומיו כתב החשוד: "בחיי אללה נביס אותם, ונאלמן את נשותיהם, וניתם את ילדיהם, בחיי אללה נגרש אותם מושפלים כפי שבאו לארץ הזאת מושפלים".

בהמשך פרסם תמונה של חיילת צה"ל ערוכה עם קליע מכוון לראשה. זאת לצד הכיתוב: "תפילותיכם עבורה במרחבי הגהנום שלה". בפרסומיו הנוספים המשיך החשוד להלל ולשבח מחבלים ורבי מרצחים, תוך קריאה להמשיך בדרכם.

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בתום חקירתו נכלא החשוד ובהמשך יובא בפני בית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך מעצרו לטובת המשך פעולות החקירה.