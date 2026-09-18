 דלג לתוכן הראשי
תיעוד האלימות

תקפו באכזריות בקיוסק ברמת השרון; כתבי אישום נגד שני החשודים

שוטרי תחנת גלילות עצרו שני חשודים בעקבות תקיפה אלימה בקיוסק • הקורבן נפצע ופונה לבית חולים | כתב אישום הוגש בגין תקיפה וחבלה ממשית (משטרה)

(צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון, בשיתוף לוחמי מג"ב תל אביב, עצרו לפני מספר ימים שני תושבי מרכז הארץ בחשד למעורבות בתקיפה חמורה שהתרחשה בקיוסק במרכז רמת השרון. אתמול הוגש נגדם כתב אישום בעבירות אלימות חמורות, יחד עם בקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים.

האירוע התרחש בתאריך 31 באוגוסט, בשעות הערב המאוחרות, כאשר התקבל דיווח ב על תקיפת אזרח ששהה בקיוסק במרכז רמת השרון. כתוצאה מהתקיפה נפצע הקורבן באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

שוטרי תחנת גלילות הגיעו למקום האירוע, פתחו בחקירה מיידית ואספו ממצאים וראיות. במהלך החקירה התחקו החוקרים אחר זהותם של שני החשודים - תושבי רמת השרון ואור יהודה. השניים נעצרו על ידי בלשי תחנת גלילות ולוחמי מג"ב תל אביב, בהתאם לצווי מעצר שהוצאו נגדם בבית המשפט.

(צילום: דוברות המשטרה)

על פי כתב האישום שהוגש, בעקבות ויכוח שהתפתח במקום, תקפו השניים בצוותא את הקורבן באמצעות סלסלות פלסטיק, אגרופים ובעיטות. התקיפה נמשכה גם לאחר שהקורבן הופל לרצפה והיה חסר ישע. כתוצאה מהתקיפה האלימה נגרמו לקורבן חבלות וחתך מדמם בראשו, והוא נזקק לטיפול רפואי מיידי.

עם סיום החקירה, הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב אתמול כתב אישום נגד שני החשודים בבית המשפט. כתב האישום כולל עבירות של תקיפה וחבלה ממשית על ידי שניים או יותר, ופציעה על ידי שניים או יותר. יחד עם כתב האישום הוגשה גם בקשה למעצר החשודים עד תום ההליכים המשפטיים.
משטרהתקיפהכתב אישוםרמת השרוןמשטרת ישראל

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר