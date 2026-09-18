תקפו באכזריות בקיוסק ברמת השרון; כתבי אישום נגד שני החשודים

( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון, בשיתוף לוחמי מג"ב תל אביב, עצרו לפני מספר ימים שני תושבי מרכז הארץ בחשד למעורבות בתקיפה חמורה שהתרחשה בקיוסק במרכז רמת השרון. אתמול הוגש נגדם כתב אישום בעבירות אלימות חמורות, יחד עם בקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים.

האירוע התרחש בתאריך 31 באוגוסט, בשעות הערב המאוחרות, כאשר התקבל דיווח במשטרה על תקיפת אזרח ששהה בקיוסק במרכז רמת השרון. כתוצאה מהתקיפה נפצע הקורבן באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. שוטרי תחנת גלילות הגיעו למקום האירוע, פתחו בחקירה מיידית ואספו ממצאים וראיות. במהלך החקירה התחקו החוקרים אחר זהותם של שני החשודים - תושבי רמת השרון ואור יהודה. השניים נעצרו על ידי בלשי תחנת גלילות ולוחמי מג"ב תל אביב, בהתאם לצווי מעצר שהוצאו נגדם בבית המשפט.

- צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:29 ( צילום: דוברות המשטרה )

על פי כתב האישום שהוגש, בעקבות ויכוח שהתפתח במקום, תקפו השניים בצוותא את הקורבן באמצעות סלסלות פלסטיק, אגרופים ובעיטות. התקיפה נמשכה גם לאחר שהקורבן הופל לרצפה והיה חסר ישע. כתוצאה מהתקיפה האלימה נגרמו לקורבן חבלות וחתך מדמם בראשו, והוא נזקק לטיפול רפואי מיידי.

עם סיום החקירה, הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב אתמול כתב אישום נגד שני החשודים בבית המשפט. כתב האישום כולל עבירות של תקיפה וחבלה ממשית על ידי שניים או יותר, ופציעה על ידי שניים או יותר. יחד עם כתב האישום הוגשה גם בקשה למעצר החשודים עד תום ההליכים המשפטיים.