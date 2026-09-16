בפעילות שוטרי מחוז צפון ולוחמי משמר לאומי צפוני של מג״ב נעצר תוך דקות צעיר שירה לעבר בית מגורים ורכב, וניסה להימלט על קורקינט חשמלי.

האירוע התרחש בתאריך 28/08/26 כאשר שוטרי המחוז הצפוני פעלו יחד עם לוחמי המשמר הלאומי הצפוני של מג״ב בעיר סח׳נין בפריסה רחבה למניעת אירועי ירי ופשיעה.

במהלך הפעילות, סמוך לשעה 02:00 לפנות בוקר נשמעו קולות ירי באחת השכונות בעיר, השוטרים מיד חתרו למגע והגיעו למקום שמיעת הירי בעודם מזהים חשוד שנמלט מהמקום על קורקינט חשמלי, חבוש קסדה ולובש כפפות.

עת שזיהה הנאשם את ניידת המשטרה עצר את הקורקינט והשליך מידו אקדח וניסה להמשיך בנסיעה מהירה על מנת לחמוק מהכוחות בריצה וטיפוס על שער - אך נעצר תוך דקות על ידי הכוחות, שאיתרו את האקדח שהושלך הצידה, טעון בתחמושת ועם כדור בקנה.

השוטר שביצע את הפריקה תיעד את הרגע בו הכדור נפלט - לאחר שהמחסנית הוצאה מהאקדח.

בתום החקירה, כתב אישום הוגש נגד תושב סח׳נין בן 23, בבית המשפט המחוזי בחיפה באמצעות פרקליטות מחוז חיפה לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.