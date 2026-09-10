"הוא גרר אותי למקלט": הילד שנחטף לבני ברק סיפק פרטים חדשים

בית משפט השלום בפתח תקווה הורה היום (חמישי) על הארכת מעצרו של החשוד בחטיפתו של הילד יהלי סופר בן העשר בפעם הרביעית ברציפות, זאת לבקשת המשטרה המנהלת את החקירה.

במהלך הדיון המשפטי התיר השופט אורן בועז את פרסום שמו של החשוד, דר רחוב בן 19 מירושלים, אך במקביל ניתן צו עיכוב ביצוע לבקשת ההגנה על מנת לאפשר ערעור לבית המשפט המחוזי.

השופט ציין בהחלטתו כי החשד המרכזי בעבירת החטיפה נותר בעינו ואף נמצא ברף גבוה, כשהתשתית הראייתית נגד הצעיר הלכה והתעצמה במהלך ימי החקירה האחרונים.

נציג המשטרה שניהל את הדיון חשף כי הילד יהלי מסר השבוע לחוקרים פרטים חדשים שלא עלו בעדותו הראשונית, וכי גרסה עדכנית זו מחזקת באופן משמעותי את החשדות נגד העצור.

על פי דברי נציג המשטרה, בשלב מסוים במהלך האירוע הוביל החשוד את הילד אל תוך מקלט סגור, וממנו הצליח הילד הצעיר לברוח בעוד החשוד פוצח בריצה אחריו. כך דווח ב-Ynet.

הדרמה הסתיימה לבסוף כאשר אזרח ערני זיהה את הילד המשוטט ברחובות בני ברק והזעיק את כוחות המשטרה שהגיעו למקום. כזכור, החשוד טען בחקירתו כי פגש במקרה בילד שהלך לאיבוד ברחוב, וכי כל כוונתו הייתה אך ורק לסייע לו לשוב לביתו בשלום.

מעבר לתיק החטיפה המרכזי שהסעיר את המדינה לפני כשבועיים, נציג המשטרה עדכן כי מאז פרסום הפרשה הגיעו לתחנות המשטרה תלונות נוספות מצד הורים לילדים שזיהו את החשוד כמי שפגע בילדיהם בעבר. מהחקירה עולה חשד לשני מקרים נוספים הכוללים הטרדה, איומים ואף החזקת סכין.

בין היתר, הוצג אירוע שהתרחש לפני חודשים אחדים בחדרה, ובו עלה חשד שהחשוד איתר את מקום מגוריהן של שתי קטינות, המתין להן מחוץ לביתן וגרם להן לחשוש לצאת ממנו. המשטרה טענה בפני בית המשפט כי אף שאין מדובר בחפיפה ישירה בין האירועים, צבר התיקים החדש מצביע על דפוס התנהגות עקבי ומלמד על מסוכנות רבה לציבור.

השופט דחק במשטרה להשלים את כל פעולות החקירה הנדרשות ולהגיש כתב אישום בהקדם ככל שהתשתית הראייתית מצדיקה זאת.