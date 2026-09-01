פרטים חדשים ומדאיגים נחשפים בחקירת אירוע החטיפה המטלטל של יהלי סופר, ילד בן 10 מפתח תקווה הלומד בכיתת חינוך מיוחד. מחומר החקירה שנאסף במשטרה עולה כי החשוד במעשה, צעיר כבן 20 תושב ירושלים, נקט בפעולות מתוחכמות לטשטוש עקבותיו עוד לפני שיצא עם הקטין מהמגרש. כך דווח היום (שלישי) בערוץ I24NEWS.

לפי הדיווח, של לי עייש, על פי הממצאים שנחשפו, לאחר שהחשוד ניגש לקבוצת הילדים במגרש המשחקים וקשר עמם שיחה, הוא ביקש מאחד מהם את מכשיר הטלפון הנייד שלו על מנת לבצע שיחה דחופה. מיד לאחר שסיים את השיחה, דאג החשוד למחוק את המספר שאליו חייג מתוך יומן השיחות של המכשיר, ככל הנראה מתוך כוונה למנוע מפתחות מודיעיניים שיובילו לאנשי קשר עמם תיקשר במקביל.

עוד התברר בחקירה, לפי הדיווח, כי החשוד אינו אלמוני לרשויות החוק. רק בחודש מרץ האחרון הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה של גניבת טלפון נייד. הממצא מצטרף לתמונה המדאיגה המצטיירת מהחקירה ומעיד על דפוס התנהגות בעייתי של החשוד.

כזכור, הפרשה החלה כאשר הילד נעלם באופן פתאומי ממגרש המשחקים בפתח תקווה. כוחות משטרה רבים הוזנקו למקום ופתחו בסריקות נרחבות ברחבי האזור, עד לאיתורו במהלך הלילה של הילד בבני ברק ולמעצרו של החשוד הירושלמי.

הודה בשימוש בילד לקיבוץ נדבות

בחקירתו הודה הצעיר כי לקח עמו את יהלי בן ה-10 והוביל אותו בין מספר ערים שונות. על פי הנמסר, החשוד סיפר לחוקרים כי נעזר בילד כדי לקבץ נדבות מאנשים ברחוב. אימו של הילד טוענת כי החשוד הציג את בנה כילדו שלו והשתמש בו כדי לגייס כספים מאנשים באזור.

החשוד, שלא היה מוכר לילד מבעוד מועד, ניצל את תמימותו של הקטין ואת העובדה שנותר ללא טלפון נייד יומיים קודם לכן. הוא סיפר לילד שזרקו אותו מהבית, שאין לו כסף והוא רעב, והפעיל עליו מניפולציות רגשיות קשות.

שופט בית משפט השלום בפתח תקווה האריך אתמול את מעצרו של החשוד עד ליום חמישי. בדיון שנערך בעניינו, נציג המשטרה הגדיר את המקרה כאירוע חמור ביותר, ותיאר כיצד החשוד נטפל ליהלי ולחבריו במגרש המשחקים. בעוד שאר הילדים נרתעו וברחו מהמקום, החשוד שידל את בן ה-10 להתלוות אליו, והוביל אותו לאורך הדרך כשהוא מרכיב אותו על גבי קורקינט עד שהגיעו לתחומי העיר בני ברק.

השופטת שדנה בבקשת המשטרה להארכת מעצר החליטה להאריך את ימי המעצר בארבעה ימים, בניגוד לבקשת המשטרה שביקשה חמישה ימים. במקביל, הטילה השופטת צו איסור פרסום על זהותו של החשוד. במשטרה ממשיכים במלאכת החקירה המאומצת במטרה להשלים את גיבוש ראיות התביעה ולהביא את המעורב לדין בגין המעשים החמורים המיוחסים לו.