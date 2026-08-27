44 שנות חיפושים: הדרמה המודיעינית שהחזירה את יהודה כץ הביתה

רס"ל יהודה כץ ז"ל ( צילום: דובר צה"ל )

ארבעים וארבע שנים של ציפייה כואבת הסתיימו השבוע ברגע מכונן אחד: עצמותיו של רס"ל יהודה יקותיאל כץ ז"ל, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה, הושבו לישראל. מאחורי ההישג ההיסטורי הזה עומדת דרמה מודיעינית חסרת תקדים, שבה חברו יחד זרועות הביטחון החשאיות ביותר – אמ"ן, שב"כ והמוסד – למרוץ שליחים עיקש וחסר פשרות.

כפי שפורסם לראשונה בחדשות 12, המפתח להתפתחות החקירה המורכבת טמון בהחלטה ממוקדת לאתר את הטנק הספציפי שבו שהה כץ בעת הקרב. גורם מודיעיני שהיה מעורב בפרטים הסביר כי מרגע שהתקבלה ההחלטה הזו, נפתח ציר חקירה חדש לחלוטין. במהלך העבודה התברר כי אפילו גילוי מממצא המזהה לכאורה את הכלי דרש תהליך עמוק של אימות, שהכריח את הצוות לחשוב מחדש על האופן שבו ניתן להגיע לוודאות מוחלטת. לצד איסוף נתונים חדשים, צוותי החקירה בחנו מחדש חומרים ארכיוניים שנאגרו לאורך השנים, והוכיחו שמידע ישן יכול להפוך למכריע כאשר מצטרפת אליו אינדיקציה חדשה. נקודת מפנה מרכזית נרשמה כבר בשנת 2000, בעקבות החלטת הרמטכ"ל להקים צוות ייעודי לבירור גורלם של אנשי הצוות. עבודה זו שימשה תשתית מקצועית עבור הצוותים המובילים בשנים האחרונות, בהם רס"ן מ"ב ורס"ן נ'. "אי אפשר להתעסק בזה בלי לקחת את זה באופן אישי" פיצוץ בין האוצר לרמטכ"ל: הוקפאו מיליוני השקלים של הפרקליטה המודחת ב. ניסני | 08:36 סא"ל י', שהיה מעורב בחקירה במשך שלוש שנים, סיפר על ההתרגשות העצומה: "אי אפשר להתעסק בזה בלי לקחת את זה באופן מאוד אישי. הנחת העבודה הראשונית התבססה על כך שהוא לא בין החיים, אך תמיד שמנו את הספק כדי לא לוותר". המפנה המודיעיני הוביל לסדרת מבצעים נועזים בשטח אויב שנמשכו כשלוש שנים ודרשו תנאים מבצעיים ייחודיים. לאחר מכשולים רבים וכישלונות בדרך שדרשו התמדה חסרת גבולות, הושגה המטרה. כדי להגיע לוודאות מוחלטת ומתוך רגישות עצומה למשפחה, הוחלט כי תהליך הזיהוי המלא יבוצע בישראל בלבד.

זכריה באומל ז"ל ( צילום משפחתי )

סא"ל י' סיכם את מורכבות המבצע: "יש פה עבודה מתמשכת ובלתי פוסקת במשך 40 שנה. אתה לא יכול לחקור פרשה כזו ולצאת מנקודת הנחה שאתה הכי חכם בחדר – זה מרוץ שליחים ארוך ומורכב".

סגירת מעגל היסטורית

קרב סולטן יעקב, שהתרחש ב-11 ביוני 1982, היה מהקרבות הקשים ביותר במלחמת לבנון הראשונה. באותו יום נפלו 20 חיילי צה"ל, עשרות נפצעו ושישה לוחמים הוכרזו כנעדרים. מבין הנעדרים, שלושה נותרו ללא גורל ידוע במשך עשרות שנים. לפני שבע שנים הושבה גופתו של רס"ל זכריה באומל ז"ל לקבורה בישראל, ובשנה שעברה הושבה גופתו של רס"ל צבי פלדמן ז"ל במבצע מיוחד שנערך בלב סוריה.

רס"ל צבי פלדמן ז"ל ( צילום: אתר צה"ל )

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר אתמול: "במשך שנים ארוכות אישרתי פעולות חשאיות רבות לאיתורם של נעדרי סולטן יעקב. הבטחתי למשפחותיהם שלעולם לא נפסיק לפעול להשבתם הביתה. היום כולנו, כל עם ישראל, מחבקים את משפחת כץ".

נתניהו הוסיף כי ההורים היקרים, שרה ויוסף ז"ל, לא חדלו לפעול לאיתורו והשבתו של בנם ולדאבון הלב כבר הלכו לעולמם. "אנו משיבים אליכם האחים, אבי ופרחיה - את יהודה היקר, אליכם ואל אדמת ארץ ישראל שכה אהב", אמר ראש הממשלה.

הלוויתו של רס"ל כץ ז"ל תצא ביום שישי הקרוב מישיבת כרם ביבנה, שם למד בשנותיו האחרונות לפני גיוסו לצה"ל, לעבר החלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים.