סערה בגדוד רותם: לוחמים סירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית

סערה בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, הפועל בימים אלה ברצועת עזה, לאחר ששלושה לוחמים סירבו לעלות לנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית, לטענתם בהתאם להנחיות שקיבלו מרבותיהם.

בעקבות האירוע הוטל על כלל לוחמי המחלקה, המורכבת מבני ישיבות, עונש ריתוק למשך 21 ימים. במקביל, בצה"ל נשקלה האפשרות להדיח את שלושת הלוחמים שסירבו מהמשך שירותם בתפקידי לחימה.

לפי מידע שפורסם בערוץ 7, הרב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מצפה רמון, והרב שלמה שושן, ראש ישיבת בית שאן, שתלמידים מישיבותיהם משרתים במחלקה, הורו לתלמידיהם שלא לעלות לרכב קרבי כאשר נמצאת בו פרמדיקית.

על פי גורמים המעורים בפרטי האירוע, לאחר ששלושת הלוחמים הודיעו כי לא יעלו לנמ"ר, נשאלו יתר לוחמי המחלקה אם מי מהם מוכן לעלות לרכב יחד עם הפרמדיקית. לטענת הלוחמים, אף אחד מאנשי המחלקה לא הסכים לעשות זאת.

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בעקבות כך החליטו המפקדים להטיל על כלל לוחמי המחלקה ריתוק של 21 ימים. לצד העונש הקבוצתי, נבחנה האפשרות לנקוט צעדים חמורים יותר נגד שלושת הלוחמים שסירבו לעלות לרכב ולהדיחם מתפקידי לחימה.

המתח סביב השירות החרדי בצה"ל

האירוע מתרחש בזמן שהגדוד נמצא בפעילות מבצעית ברצועת עזה, ומעלה מחדש את המתח סביב שירותם של לוחמים שומרי הלכה בצה"ל ואת ההתמודדות עם סוגיות של שירות משותף במהלך הלחימה.

המקרה מציף את השאלה כיצד ניתן לשלב בין אורח החיים וההנחיות ההלכתיות שמקבלים תלמידי הישיבות לבין דרישות השירות הצבאי והמציאות המבצעית בשטח.

מדובר צה"ל טרם נמסרה תגובה.