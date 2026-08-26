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כשהפקודה מתנגשת עם הוראת הרבנים

סערה בגדוד רותם: לוחמים סירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית

שלושה לוחמים מגדוד רותם סירבו לעלות לנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית, לטענתם בעקבות הנחיה שקיבלו מרבותיהם | כלל לוחמי המחלקה קיבלו 21 ימי ריתוק, ובצה"ל נשקלה האפשרות להדיח את שלושת הלוחמים מתפקידי לחימה (צבא)

17תגובות
נגמ"ש מסוג נמ"ר (צילום: Ofer Zidon/FLASH90)

סערה בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, הפועל בימים אלה ברצועת עזה, לאחר ששלושה לוחמים סירבו לעלות לנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית, לטענתם בהתאם להנחיות שקיבלו מרבותיהם.

בעקבות האירוע הוטל על כלל לוחמי המחלקה, המורכבת מבני ישיבות, עונש ריתוק למשך 21 ימים. במקביל, ב נשקלה האפשרות להדיח את שלושת הלוחמים שסירבו מהמשך שירותם בתפקידי לחימה.

לפי מידע שפורסם בערוץ 7, הרב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מצפה רמון, והרב שלמה שושן, ראש ישיבת בית שאן, שתלמידים מישיבותיהם משרתים במחלקה, הורו לתלמידיהם שלא לעלות לרכב קרבי כאשר נמצאת בו פרמדיקית.

על פי גורמים המעורים בפרטי האירוע, לאחר ששלושת הלוחמים הודיעו כי לא יעלו לנמ"ר, נשאלו יתר לוחמי המחלקה אם מי מהם מוכן לעלות לרכב יחד עם הפרמדיקית. לטענת הלוחמים, אף אחד מאנשי המחלקה לא הסכים לעשות זאת.

בעקבות כך החליטו המפקדים להטיל על כלל לוחמי המחלקה ריתוק של 21 ימים. לצד העונש הקבוצתי, נבחנה האפשרות לנקוט צעדים חמורים יותר נגד שלושת הלוחמים שסירבו לעלות לרכב ולהדיחם מתפקידי לחימה.

המתח סביב השירות החרדי בצה"ל

האירוע מתרחש בזמן שהגדוד נמצא בפעילות מבצעית ברצועת עזה, ומעלה מחדש את המתח סביב שירותם של לוחמים שומרי הלכה בצה"ל ואת ההתמודדות עם סוגיות של שירות משותף במהלך הלחימה.

המקרה מציף את השאלה כיצד ניתן לשלב בין אורח החיים וההנחיות ההלכתיות שמקבלים תלמידי הישיבות לבין דרישות השירות הצבאי והמציאות המבצעית בשטח.

מדובר צה"ל טרם נמסרה תגובה.
צה"לחיילים חרדיםחטיבת גבעתינמ"רגדוד רותם

17 תגובות

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14
תיקון חוק גיוס והחזרת מעמד בני ישיבות , וגיוס החרדים , מי שלא לומד בהתמדה זה - "אבל" שעדיין לא תוקן . גם מצד עקשנות של מפלגת ג' ושאס , וגם בגלל אטימות לב של מפלגות הציונית סמוטריץ' ובן גביר . עדיין רמתכ"ל של שמאל החילוני הליברלי מולך בצה"ל ביחד עם כל צמרת שמאל, מתחיל מלשכת גיוס עד רוב האלופים בצה"ל
גדליה
13
אשריכם חיילים יקרים שברכת אפרים ומנשה עומדת לכם
חיים
12
צבועים, עלייה להר הבית חמור יותר מלשבת עם אשה בנמ"ר
גאה להיות משתמט
מה. הקשר.
משהי

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