במרחק חירום מישראל: מטוסי ענק סיניים בתמרון אווירי מדאיג  

אימון מטוסי קרב סיניים במצרים - צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, 10 10 0:00 / 1:05 אימון מטוסי קרב סיניים במצרים ( צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, )

בעוד ישראל ממוקדת בזירות המוכרות כמו סוריה ולבנון, מתרחש בשקט אירוע חסר תקדים בשמי מצרים: לראשונה בהיסטוריה, מטוסי קרב כבדים סיניים מדגם J-16 מתעמתים בקרבות אוויר מדומים מול מטוסי הרפאל הצרפתיים המתקדמים. המפגש, שמתקיים במסגרת תרגיל "נשרי הציוויליזציה 2026", מסמן עליית מדרגה משמעותית בשיתוף הפעולה הצבאי בין סין למצרים.

מטוסי ה-J-16 הסיניים נחתו במצרים ב-21 באוגוסט לאחר טיסה רצופה של כ-6,000 קילומטרים, שכללה תדלוק אווירי באמצעות מטוסי YY-20A. זוהי הפעם הראשונה שמטוס קרב כבד מסוג זה מגיע ליבשת אפריקה, צעד שמעיד על יכולת ההקרנה הגוברת של חיל האוויר הסיני למרחקים עצומים.

מטוסים סיניים בשמי מצרים ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של סין )

קרבות אוויר ריאליסטיים בשמי מצרים תורים של קילומטרים: המחסור שמאיים למוטט את המשטר דני שפיץ | 10:01 התרגיל נפתח רשמית ב-22 באוגוסט, וביום שלמחרת החלו הטיסות המבצעיות. במסגרת התרגיל מתקיימים קרבות אוויר אחד-על-אחד בתנאים ריאליסטיים, כאשר טייסי ה-J-16 הסיניים מתמודדים מול טייסי הרפאל וה-MiG-29 המצריים. מדובר במפגש נדיר במיוחד בין שתי פלטפורמות מתקדמות מהדור הרביעי וחצי. על פי ההודעות הרשמיות של שני הצדדים, מטרת התרגיל היא שיפור התיאום המבצעי, תרגול עליונות אווירית, לוחמה אלקטרונית וטקטיקות הגנה והתקפה משותפות. התרגיל צפוי להימשך עד תחילת ספטמבר, והוא השני בסדרה לאחר תרגיל דומה שנערך ב-2025 עם מטוסי J-10C.

לוחמים סיניים במצרים ( צילום: חשבון משרד ההגנה של סין )

מפגש בין מזרח למערב

המפגש הישיר בין ה-J-16 – מטוס דו-מנועי כבד בעל מכ"ם AESA גדול ויכולת נשיאת חימוש גבוהה – לבין הרפאל, הנחשב לאחד ממטוסי הדור 4.5 המתקדמים במערב, מעניק לשני הצדדים הזדמנות נדירה להכיר מקרוב את היכולות ההדדיות. אנליסטים צבאיים מציינים כי מדובר בהזדמנות מודיעינית חשובה לשני הצדדים.

תוצאות מדויקות של הקרבות המדומים לא פורסמו, כמקובל בתרגילים מסוג זה המוגדרים כמסווגים. שני הצדדים שחררו צילומים וסרטונים המתעדים את הפעילות, כולל תמונות מתוך תא הטייס של מטוסי ה-J-16, אך נמנעו מלמסור נתונים על "הפלות" מדומות או מסקנות טקטיקות מפורטות.

צבא סין משפר את יכולת תקיפה במזרח התיכון - צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, 10 10 0:00 / 0:51 צבא סין משפר את יכולת תקיפה במזרח התיכון ( צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, )

הקשר אסטרטגי רחב יותר

התרגיל מתקיים על רקע עניין מצרי מתמשך בגיוון מקורות הרכש הצבאי. דיווחים לא רשמיים מדברים על אפשרות לרכישת מטוסי קרב סיניים מדגם J-10CE, אך נכון לעכשיו לא פורסם אישור רשמי על חתימת עסקה. מצרים מפעילה כיום צי הטרוגני הכולל מטוסי F-16 אמריקאיים, רפאל צרפתיים ו-MiG-29 רוסיים.

התרגיל מדגיש את יכולת ההקרנה למרחקים ארוכים של חיל האוויר הסיני, שפרס כוח משולב הכולל מטוסי קרב, מטוסי תדלוק, מטוסי התרעה מוקדמת ומסוקים. מומחים מדגישים כי תרגילי אימון אינם משקפים בהכרח ביצועים בקרב אמת, והתוצאות תלויות במידה רבה בטייסים, בטקטיקה ובתנאי הקרב.

במערכת הביטחון הישראלית עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות הצבאיות במצרים, במיוחד לאור ההתעצמות המתמשכת בחצי האי סיני והשיתוף הפעולה ההדוק עם מעצמות זרות. התרגיל הנוכחי מהווה עדות נוספת לשינויים המתרחשים במאזן הכוחות האזורי.