סירבו לעלות עם פרמדיקית - ורותקו: צה"ל מגיב לאירוע החריג

נגמ"ש מסוג נמ"ר ( צילום: Ofer Zidon/FLASH90 )

דובר צה"ל הגיב לאירוע חריג שהתרחש הלילה (בין שלישי לרביעי) בגדוד רותם מחטיבת גבעתי, כאשר שלושה לוחמים סירבו לבצע פעילות מבצעית שכללה סיור בנמ"ר, לאחר שנודע להם כי פרמדיקית נמצאת ברכב.

בעקבות הסירוב, הפעילות המבצעית בוטלה. דובר צה"ל מסר כי "כוח מגדוד רותם, הפועל במרחב רצועת עזה, נדרש הלילה לבצע פעילות מבצעית, שכללה סיור מבצעי במסגרתו נדרש הכוח להשתמש בנמ"ר. בהתאם לפקודת השירות המשותף, חיילים בעלי אורח חיים דתי זכאים לבצע פעילות מבצעית במסגרת מגדרית, מלבד במקרים חריגים". לפי הדובר, במקרה המתואר הכוח סירב לבצע את הפעילות המבצעית, ובעקבות זאת הפעילות בוטלה. "האירוע מתוחקר, ובהתאם לממצאיו יינקטו צעדים פיקודיים", נמסר מדובר צה"ל.

נמ"ר, אילוסטרציה ( צילום: עופר צידון, פלאש90 )

עונש קבוצתי למחלקה

בעקבות האירוע, הוטל על כלל לוחמי המחלקה, המורכבת מבני ישיבות, עונש ריתוק למשך 21 ימים. לפי פרטים שפורסמו, לאחר ששלושת הלוחמים הודיעו כי לא יעלו לנמ"ר, נשאלו יתר לוחמי המחלקה אם מי מהם מוכן לעלות לרכב יחד עם הפרמדיקית, אך לטענת הלוחמים אף אחד מאנשי המחלקה לא הסכים לעשות זאת.

לצד העונש הקבוצתי, נשקלת בצה"ל האפשרות לנקוט צעדים חמורים יותר נגד שלושת הלוחמים שסירבו לעלות לרכב, כולל הדחתם מתפקידי לחימה. לטענת הלוחמים, הם פעלו בהתאם להנחיות שקיבלו מרבותיהם.

על פי מידע שפורסם, הרב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מצפה רמון, והרב שלמה שושן, ראש ישיבת בית שאן, שתלמידים מישיבותיהם משרתים במחלקה, הורו לתלמידיהם שלא לעלות לרכב קרבי כאשר נמצאת בו פרמדיקית.