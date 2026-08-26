 דלג לתוכן הראשי
לפי הוראת רבותיהם

סירבו לעלות עם פרמדיקית - ורותקו: צה"ל מגיב לאירוע החריג

דובר צה"ל הגיב לאירוע חריג במהלכו שלושה לוחמים מגדוד רותם סירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית בעזה | צה"ל: האירוע מתוחקר (צבא וביטחון)

41תגובות
נגמ"ש מסוג נמ"ר (צילום: Ofer Zidon/FLASH90)

דובר הגיב לאירוע חריג שהתרחש הלילה (בין שלישי לרביעי) בגדוד רותם מחטיבת גבעתי, כאשר שלושה לוחמים סירבו לבצע פעילות מבצעית שכללה סיור בנמ"ר, לאחר שנודע להם כי פרמדיקית נמצאת ברכב.

בעקבות הסירוב, הפעילות המבצעית בוטלה. דובר צה"ל מסר כי "כוח מגדוד רותם, הפועל במרחב רצועת , נדרש הלילה לבצע פעילות מבצעית, שכללה סיור מבצעי במסגרתו נדרש הכוח להשתמש בנמ"ר. בהתאם לפקודת השירות המשותף, חיילים בעלי אורח חיים דתי זכאים לבצע פעילות מבצעית במסגרת מגדרית, מלבד במקרים חריגים".

לפי הדובר, במקרה המתואר הכוח סירב לבצע את הפעילות המבצעית, ובעקבות זאת הפעילות בוטלה. "האירוע מתוחקר, ובהתאם לממצאיו יינקטו צעדים פיקודיים", נמסר מדובר צה"ל.

נמ"ר, אילוסטרציה (צילום: עופר צידון, פלאש90)

עונש קבוצתי למחלקה

בעקבות האירוע, הוטל על כלל לוחמי המחלקה, המורכבת מבני ישיבות, עונש ריתוק למשך 21 ימים. לפי פרטים שפורסמו, לאחר ששלושת הלוחמים הודיעו כי לא יעלו לנמ"ר, נשאלו יתר לוחמי המחלקה אם מי מהם מוכן לעלות לרכב יחד עם הפרמדיקית, אך לטענת הלוחמים אף אחד מאנשי המחלקה לא הסכים לעשות זאת.

לצד העונש הקבוצתי, נשקלת בצה"ל האפשרות לנקוט צעדים חמורים יותר נגד שלושת הלוחמים שסירבו לעלות לרכב, כולל הדחתם מתפקידי לחימה. לטענת הלוחמים, הם פעלו בהתאם להנחיות שקיבלו מרבותיהם.

על פי מידע שפורסם, הרב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מצפה רמון, והרב שלמה שושן, ראש ישיבת בית שאן, שתלמידים מישיבותיהם משרתים במחלקה, הורו לתלמידיהם שלא לעלות לרכב קרבי כאשר נמצאת בו פרמדיקית.

עוד באותו נושא
צה"לעזהדובר צה"למילואיםנמ"ר

41 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

28
כל הכבוד להם !! עכשיו מתחילים קצת להבין את הבעיתיות של חייל שומר מצוות בשירות הצבאי. בלי לדבר על כשרויות וחילולי שבת שלא לצורך ועוד ועוד
שרה
שמאלנים רודפי דת עומדים בראש הצבא, לכן עם כל הרצון הטוב אדם שומר מצוות נמצא בבעייה אמיתית בצבא.
ד.ר.
מעניין אם בשביל לצאת הביתה הם מוכנים לעלות על אוטובוס אגד עם נשים או שהם לא עולים על תחב"צ. ועוד נקודה מה יקרה אם הם חו"ח יפצעו, הם יעדיפו למות ולא להגיע לבית חולים שיש בו גם מאושפזות.
סעדיה
27
מקדשים שמיים ברבים
ישר כוח!
26
הם גם לא עולים לאוטובוס עם נשים? הם כבר יותר מחמירים מגור. אפילו בגור מתמודדים עם "נשים מאחורה".
אא
יש קצת הבדל בין לעלות לאוטובוס, לבין לנמר, ובאוטובוס אתה לא מחליט מי יעלה איתך ועולים כשצריך, אבל בנמר הבטיחו אבל לצערנו אף פעם לא מקיימים. ועוד יותר לצערנו לא בגלל שיש חוסר בפרמדיקים גברים.
דוד
לאוטובוס עולים כשצריך.. אבל לנמר? (רק אם יש נ"ט נעול עליך?)
אא
באוטובוס לא עושים שירותים וכו', רואים שאין לך מושג מה זה שירות קרבי
מנחם
אתה כנראה לא מכיר אבל בנמר יושבים מאד צפוץ זה לט דומה בכלל
אלי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר