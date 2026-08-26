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70 מטר מבית חולים

בעזה ניסו לעשות מארב לחיילים 50 מטרים מהקו הצהוב | צפו בתיעוד מההשמדה

צה״ל תקף והשמיד מבנה ששימש כנקודת מארב למחבלי חמאס בצפון רצועת עזה • המבנה היה 50 מטר מהקו הצהוב, 70 מטר מבית חולים ו-170 מטר מבית ספר | פעולה מדויקת להסרת איום (צבא וביטחון)

התקיפה ברצועה
התקיפה ברצועה (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צה״ל בפיקוד הדרום תקפו והשמידו אתמול (שלישי) מבנה בג׳באליה שבצפון רצועת , ששימש את מחבלי חמאס כנקודת מארב ומחסן אמצעי לחימה. מהמבנה תוכננו מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ונעשו ניסיונות לשקם את יכולות הארגון.

על פי הנמסר מדובר צה״ל, בתקיפה חוסלו מספר מחבלים שפעלו במקום. נקודת המארב הייתה כ-50 מטר מהקו הצהוב והיוותה איום ממשי על כוחות צה״ל הפועלים במרחב בהתאם להסכם.

קרבה למוסדות אזרחיים

המבנה שהושמד היה ממוקם בסמיכות למוסדות אזרחיים - כ-70 מטר מבית החולים כמאל עדואן וכ-170 מטר מבית ספר. מיקום זה משקף את שיטת הפעולה המוכרת של ארגון הטרור חמאס, המשתמש באזרחים ובמוסדות אזרחיים כמגן אנושי לפעילותו הטרוריסטית.

כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת' בימים האחרונים, צה״ל ממשיך בפעילות אינטנסיבית להסרת תשתיות טרור ברצועה. במהלך השבוע האחרון חוסלו 20 מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש, ביניהם סגן מפקד פלוגת הנוחבה של בית לאהיא שפשט למדינת ישראל ב-7 באוקטובר.

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)

פעילות נמשכת במרחב

דובר צה״ל הבהיר כי "כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי". הפעילות המבצעית מתקיימת במקביל לפעילות נרחבת של כוחות נוספים ברצועה, כאשר הצבא מבהיר כי לא יאפשר פגיעה בלוחמים או בתושבי הנגב.

התקיפה מצטרפת לשורה של פעולות שמבצע צה״ל בימים האחרונים להשמדת תשתיות טרור ב. בסוף השבוע חטיבת הצנחנים סיימה שלושה חודשים של פעילות במרחב הקו הצהוב, במהלכם השמידו הכוחות 13 קילומטרים של מנהרות טרור ואטמו תוואים תת-קרקעיים נרחבים.
צה"לעזהרצועת עזהתקיפה בעזהמארבהקו הצהוב

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