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בשורה לחיילים החרדים

מהחמגשיות למטבח: השינוי החדש בכשרות המהדרין בצה״ל

צה"ל צפוי לשנות את מערך המזון הכשר למהדרין ולהפסיק בהדרגה את השימוש בחמגשיות הסגורות, ובמקומן יסופקו ארוחות טריות ומגוונות בכשרות מהדרין כחלק ממערך ההזנה השוטף בבסיסים • לצורך המהלך הוקם מדור חדש בענף הכשרות של הרבנות הצבאית, שיפקח על המענה (צבא)

2תגובות
חיילים חרדים (צילום: דובר צה"ל)

בשורה לחיילים החרדים: צפוי להכניס בעוד כשבועיים שינוי משמעותי במערך המזון הכשר למהדרין עבור החיילים החרדים. במסגרת המהלך, תופסק בהדרגה שיטת אספקת החמגשיות הסגורות ובמקומן, יורחב המענה לארוחות טריות ומגוונות בכשרות מהדרין, כחלק ממערך ההזנה השוטף בבסיסים.

המהלך יוביל לשינוי באופן שבו מקבלים החיילים החרדים את ארוחותיהם. במקום פתרון נפרד המבוסס בעיקר על חמגשיות סגורות, המזון בכשרות מהדרין ישולב במערך ההזנה הרגיל בבסיסים, תוך שמירה על דרישות הכשרות ואורח החיים החרדי.

במסגרת המהלך הוקם מדור חדש בענף הכשרות של הרבנות הצבאית, שיעסוק במדיניות ובפיקוח ההלכתי בתחום המזון המיועד לחיילים צרכני מהדרין. המדור יקבע נהלים וסטנדרטים ייעודיים למטבחי הבסיסים, כדי להבטיח שהמזון המוגש יעמוד בדרישות הכשרות שנקבעו.

השינוי גובש במסגרת עבודת מטה משותפת של יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה והרבנות הצבאית. במסגרת העבודה נבחן המענה הקיים ונאספו פערים שעלו מצד חיילים ומפקדים, במטרה להתאים את מערך ההזנה לצורכי החיילים החרדים.

יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, תא"ל , אמר: "אנחנו לא מסתפקים בכך שחייל חרדי יוכל לשרת בצה"ל ולשמור על אורח החיים שלו. האחריות שלנו היא לוודא שהוא מקבל את התנאים שיאפשרו לו לשרת בצורה טובה, מכבדת ולאורך זמן".

המהלך צפוי להיכנס לתוקף בהדרגה במהלך השבועות הקרובים, והוא מצטרף לשורת צעדים שמוביל צה"ל במטרה להתאים את תנאי השירות לצורכי החיילים החרדים.
צה"לכשרותחיילים חרדיםהרבנות הצבאיתכשרות מהדריןאבינועם אמונה

2 תגובות

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2
הייתי בשבת בצפון. גלאט שבגלאט. לכל מנה עיקרית בבופה הוצמדה פתקית עם סוג הכשרות : בד"ץ, בית יוסף, רובין ... השאלה : איך הצבא יוצא מזה ?
9999
1
סוף סוף כמו שנאמר "הצבא צעד על כבתו" האוכל בחמגשיות לא היה אכיל, וסוף סוף הבנינו שצריך לתת מענה גם לחרדים. מקווים שבאמת יעשו את השינוי מהר.
עידן

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