אל"מ אבינועם אמונה משמש כמפקד חטיבת חשמונאים בצה"ל, חטיבה ייעודית שהוקמה במטרה לשלב חיילים מהמגזר החרדי בשירות צבאי משמעותי. בתפקידו זה, הוא מוביל מהלך היסטורי של שילוב האוכלוסייה החרדית במסגרת צבאית המותאמת לאורח חייהם.

תחת פיקודו של אמונה, חטיבת חשמונאים מספקת מענה ייחודי לצורכי החיילים החרדים, תוך שמירה על אורח חייהם הדתי במקביל להכשרתם הצבאית. החטיבה מציעה מסלולי שירות מגוונים המשלבים לימודי קודש לצד ההכשרה הצבאית המקצועית.

אל"מ אמונה פועל רבות לגישור על הפערים בין העולם החרדי לצה"ל, תוך יצירת מודל שירות המאפשר שילוב מיטבי של חיילים חרדים במערך הלוחם והתומך. תחת הנהגתו, החטיבה מהווה דוגמה לשילוב מוצלח בין שמירה על ערכי היהדות החרדית לבין תרומה משמעותית לביטחון המדינה.

פעילותו של אמונה בראש החטיבה מסמלת צעד משמעותי בתהליך השילוב של הציבור החרדי בחברה הישראלית בכלל ובצה"ל בפרט. הוא פועל ליצירת מסגרת המכבדת את אורח החיים החרדי תוך מתן מענה לצרכים המבצעיים של צה"ל.