התנכלות בשל זהותו? מפקד חטיבת החשמונאים אלוף-משנה אבינועם אמונה, צפוי לסיים את תפקידו במהלך החודש הבא, כך פרסם הערב (שני) העיתונאי יוסי יהושע.

על פי הדיווח בצה"ל הראו לאמונה את הדרך החוצה, למרות שהאחרון נחשב לקצין מצטיין ועטיר זכויות. בעבר פיקד אמונה על גדוד 101 במבצע צוק איתן ועל יחידת מגלן, והקים את חטיבת החשמונאים החדשה בצה"ל.

בעבר כך על פי הדיווח, בצה"ל סירבו לקדמו בתפקיד בשל היותו בעל זקן, עובדה שהפריע למספר קצינים במערך.

העיתונאי ישי כהן כתב לאחר פרסום הידיעה: "את אל״מ אבינועם אמונה פגשתי לראשונה עם הקמת חטיבת חשמונאים, עוד בימי הרמטכ״ל הלוי. הוא האמין ברעיון כשמעטים האמינו, יצא לדרך עם סיכויים קלושים והקים חטיבה חרדית שמבוססת על הידברות, אמון ודרך. הוכיח שאפשר להתגייס, לשרת כלוחם ולהישאר חרדי".

פרשן כיכר השבת הוסיף: "פגשתי אותו לפני כחצי שנה בעזה, כשהוא מוביל את לוחמי החשמונאים לראשונה לשדה הקרב. כל התקדמות עתידית בגיוס חרדים, כל גשר שייבנה - יהיה חתום על שמו. הוא זכה לאמון מגדולי הרבנים, בפגישות גלויות וכאלו שנשארו חסויות. אירוע לא מובן מאליו".

"אך ודווקא עכשיו צה"ל בוחר להראות לו את הדלת. כך לא בונים אמון. בטח לא מול הנהגה רוחנית שמביטה על צה״ל בחשד. אבינועם, תודה", סיים כהן.