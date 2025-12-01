כיכר השבת
לחרדים ודתיים יש תקרת זכוכית?

"הראו לו את הדלת החוצה": מפקד החשמונאים אבינועם אמונה, יעזוב את צה"ל

מפקד חטיבת החשמונאים אל”מ אבינועם אמונה, יסיים בחודש הבא את תפקידו - לאחר שבצה"ל הראו לו את הדלת החוצה  | אמונה צבר הישגים רבים לאורך שירותו, ונחשב לקצין מצטיין (צבא)

1תגובות
אבינועם אמונה (צילום: ללא)

התנכלות בשל זהותו? מפקד חטיבת החשמונאים אלוף-משנה , צפוי לסיים את תפקידו במהלך החודש הבא, כך פרסם הערב (שני) העיתונאי יוסי יהושע.

על פי הדיווח ב הראו לאמונה את הדרך החוצה, למרות שהאחרון נחשב לקצין מצטיין ועטיר זכויות. בעבר פיקד אמונה על גדוד 101 במבצע צוק איתן ועל יחידת מגלן, והקים את חטיבת החשמונאים החדשה בצה"ל.

בעבר כך על פי הדיווח, בצה"ל סירבו לקדמו בתפקיד בשל היותו בעל זקן, עובדה שהפריע למספר קצינים במערך.

העיתונאי ישי כהן כתב לאחר פרסום הידיעה: "את אל״מ אבינועם אמונה פגשתי לראשונה עם הקמת חטיבת חשמונאים, עוד בימי הרמטכ״ל הלוי. הוא האמין ברעיון כשמעטים האמינו, יצא לדרך עם סיכויים קלושים והקים חטיבה חרדית שמבוססת על הידברות, אמון ודרך. הוכיח שאפשר להתגייס, לשרת כלוחם ולהישאר חרדי".

פרשן כיכר השבת הוסיף: "פגשתי אותו לפני כחצי שנה בעזה, כשהוא מוביל את לוחמי החשמונאים לראשונה לשדה הקרב. כל התקדמות עתידית בגיוס חרדים, כל גשר שייבנה - יהיה חתום על שמו. הוא זכה לאמון מגדולי הרבנים, בפגישות גלויות וכאלו שנשארו חסויות. אירוע לא מובן מאליו".

"אך ודווקא עכשיו צה"ל בוחר להראות לו את הדלת. כך לא בונים אמון. בטח לא מול הנהגה רוחנית שמביטה על צה״ל בחשד. אבינועם, תודה", סיים כהן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ככה הם רוצים לשכנע את החרדים שבצבא לא יתחלנו? מסלקים אדם בכיר מהצבא בגלל זקן? בושה וחרפה
יהודי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר