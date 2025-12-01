הרצוג וגולן ( צילום: Tsafrir Abayov/FLASH90, Moshe Shai/FLASH90 )

פגישה שתוכננה להתקיים היום (שני) בין יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ובין נשיא המדינה יצחק הרצוג, ברקע הבקשה לחנינה שהגיש ראש הממשלה נתניהו אתמול - בוטלה ברגע האחרון.

גולן הודיע על כך בציוץ ברשת X. הוא כתב לקראת השעה 18:00 בערב כי "לפני כשעה אמורה הייתה להתקיים פגישה ביני לבין הנשיא הרצוג. לצערי הרב הפגישה בוטלה". הוא המשיך: "אני פונה לנשיא ואומר: כבוד הנשיא, הבהר כבר עכשיו לנתניהו שאיש אינו מעל החוק - אין חנינה בלי הודאה באשמה. אין חנינה בלי פרישה מהחיים הציבוריים. "המכתב של נתניהו להרצוג הוא לא פחות מסחיטה באיומים של מדינה שלמה ועל נשיא המדינה לעמוד איתן ולהיות נאמן לעם ישראל, למדינת ישראל ולחוקיה". האם ישראל תתקוף את איראן? התשובה מוושינגטון יוני גבאי | 16:54 נתניהו יקבל חנינה? השינוי בעמדת הגברת בנוגע לבקשה הדרמטית, ומאחורי הקלעים שלא ידעתם יוני גבאי | 21:12 בערוץ I24NEWS דווח הערב כי הסיבה לפגישה איננה אילוצי לו"ז של הנשיא אלא דברים שגולן אמר בישיבת הסיעה מוקדם יותר היום, ובהם תקף את הרצוג.

( צילום: גרגורי באדו, מקליט: גדעון ארנולד )

בישיבת סיעת הדמוקרטים שהתקיימה היום, אמר גולן: "נתניהו מטיף לאחדות, בזמן שמאחורי גבו הוא מפעיל מכונת רעל מכוערת ומסוכנת. מכונה שמשקרת, מסיתה. מכונה שמטילה טרור אישי על כל מי שמעז להתנגד לו – שופטים, עיתונאים, יריבים פוליטים ואפילו אזרחים שמוחים נגדו. מכונה שהיא ההיפך המוחלט והגמור מ"אחדות"".

בשלב הזה גולן פנה לנשיא הרצוג ואמר: ״אתה שגדלת בבית הפוליטי של בן־גוריון, של רבין, בבית שבו שלטון החוק היה קודש - אתה חייב להחליט – אתה נאמן למדינה ולחוק או שאתה "שומר נתניהו מאוחדת". אני יודע שאביך, הנשיא חיים הרצוג, היה מגלגל את נתניהו מכל המדרגות, בלי להסס ובלי למצמץ. זה מה שאנחנו מצפים ממך: אין חנינה בלי לקיחת אחריות. אין חנינה בלי הודאה באשמה. אין חנינה בלי התחייבות לפרוש מן החיים הפוליטיים״.

יקבל חנינה? נתניהו בבית המשפט ( צילום: Miriam Alster/Flash90 )

במילים "שומר נתניהו מאוחדת" רמז גולן לפליטת הפה של הנשיא הרצוג, בעת שהתמודד מול נתניהו על הנהגת המדינה בבחירות 2015. במהלך ריאיון טלוויזיוני משותף בין הרצוג לנתניהו, בישורת האחרונה לפני הבחירות, נשמע הרצוג אומר "אני אשמור על נתניהו מאוחדת". לדברי פרשנים פוליטים, פליטת הפה הזו, שנחגגה על ידי תומכי נתניהו, השפיעה על אי ניצחונו של הרצוג.

עוד דווח ב-I24NEWS כי גולן הגיב לביטול הפגישה שעל הנשיא להיות נאמן לכל עם ישראל. בבית הנשיא אומרים כי מחכים לחוות הדעת המשפטיות לפני שיקבלו החלטה על החנינה.