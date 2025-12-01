המלך והמשחת בישראל ( צילום: שלומי אמסלם / לע"מ )

על אף השנאה והאנטישמיות שפרצה בדרום אפריקה נגד ישראל, משלחת של גורמים רבי השפעה מדרום אפריקה הגיעה בימים אלה לביקור נדיר בארץ. במשלחת: מלך, מנהיגים מסורתיים וראשי שבטים. במסגרת זו, שר החוץ גדעון סער נפגש עם מלך השבט הענק מדרום אפריקה המבקר בישראל בהובלת משרד החוץ. שר החוץ גדעון סער נפגש היום (שני) במשרד החוץ בירושלים עם בוילקאיה זווליבנזי דלינדיבו, מלך שבט הקוסה נמצא בישראל כחלק ממשלחת שהגיעה ארצה בהובלת משרד החוץ. הפעם האחרונה בה יצא מלך הקוסה מארצו הייתה לפני למעלה מ-20 שנה. המשלחת מונה בין השאר גם את הבישופ של הקייפ המזרחי, נסיכים, צ'יפים ובכירים נוספים.

המלך והמשחת בישראל ( צילום: שלומי אמסלם / לע"מ )

במהלך ביקורה בישראל, המשלחת תיפגש עם שורדי השבי ותגיע גם ליישובי עוטף עזה לראות מקרוב את טבח מפלצות החמאס בשבעה באוקטובר. המשלחת תבקר באתר פסטיבל הנובה ובקיבוץ ניר עוז. השר סער בירך את המלך דלינדיבו על הגעתו ארצה ואמר כי הביקור מהווה הזדמנות להכיר את מדינת ישראל באופן בלתי אמצעי.

שבט הקוסה הוא השבט השני בגודלו בדרום אפריקה, מספר חבריו נאמד בכ-9.5 מיליון, וחבריו מרוכזים בקייפ המזרחי ומהווים כוח אלקטורלי משמעותי. מעמדו ההיסטורי של שבט הקוסה ניכר בכך שסבו של נלסון מנדלה שימש יועץ לאחד המלכים, ומנדלה עצמו נמנה עם משפחת המלוכה של הקוסה.