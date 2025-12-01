כיכר השבת
השבר בקואליציה מתרחב

לאחר ההתנגדות הפומבית במפלגה, בציונות הדתית מודיעים: כך נצביע על החוק המוצע

אחרי ששורה של חברים במפלגה הודיעו על התנגדות לחוק הגיוס שמציע בועז ביסמוט, מפלגת הציונות הדתית מודיעה סופית כי כלל המפלגה מתחייבת להצביע רק בעד חוק גיוס ש"יענה על צרכי צה"ל" | על פי המפלגה, "לא תינתן תמיכה בשום חוק שיוצג כל עוד אינו מבטיח מענה אמיתי לצרכים המבצעיים של צה"ל" (פוליטי)

5תגובות
מתנגדים לחוק. בצלאל סמוטריץ' (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

לאחר ששורה של חברים במפלגה הודיעו על התנגדות ל שמציע בועז ביסמוט, מפלגת הציונות הדתית מודיעה סופית כי כלל המפלגה מתחייבת להצביע רק בעד חוק גיוס ש"יענה על צרכי צה"ל".

בדיון סיעה מיוחד שקיימה כעת המפלגה, אישררו חבריה את עקרון "ההצבעה המאוחדת": לא תינתן תמיכה בשום חוק שיוצג כל עוד אינו מבטיח מענה אמיתי לצרכים המבצעיים של צה"ל ואינו מקל באופן משמעותי על העומס המוטל על הלוחמים, על משרתי המילואים ועל המשפחות הנושאות בנטל.

במפלגה מדגישים כי כעת מתבצעות התייעצויות אינטנסיביות במטרה לגבש הערות ודרישות לשינוי החוק. אלו יועברו במהלך קידום החקיקה. עם זאת, גורמים בסיעה מבהירים כי כל החלטה תתקבל במשותף, וכל צעד ייעשה במסגרת סיעה מאוחדת וללא "קולות בודדים" הפועלים בנפרד.

השר בצלאל סמוטריץ' בריאיון מקיף | צפו

כזכור, בראיון מקיף בשבוע שעבר לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' אמר השר סמוטריץ' כי "רק חוק שמביא לתהליך אמיתי שבו הציבור החרדי משתתף במצווה הגדולה של הגנת ביטחון ישראל ונצח ישראל. זה חייב להיות. המצב לא יכול להישאר כך".

לדבריו: "מי שחושב שאהיה חותמת גומי לא מבין מה שהוא מדבר. בתפיסת העולם שלי אין פטור מהמצווה הזו, בוא נראה איזה חוק מביאים, אני מבין שזה תהליך ומוכן לסבלנות הזו, אבל אני דורש שזה יהיה אמיתי ומהר.

"אני דורש תהליך אמיתי שיגייס אלפי חרדים כל שנה לצבא הגנה לישראל, לשירות קרבי, לשירות במקומות צריכים אותם".

סמוטריץ' הדגיש: "אני כל הזמן אומר לראש הממשלה שהחרדים יצביעו בעד, לא נהיה 'גוי של שבת', ואני דורש שהחוק הזה יהיה אמיתי".

0 תגובות

4
ראשית הנוסח מדגיש את "המצווה הגדולה של הגנת ביטחון ישראל" כאילו כל שירות בצה"ל הוא מצווה אחת ובלעדית זה מתעלם מהעובדה שהלימוד בתורה גם הוא מצווה גדולה מאוד יסוד לקיומה הרוחני והלאומי של המדינה ההגדרה של "תהליך אמיתי" אינה ברורה מי קובע מהו תהליך אמיתי? מדובר בציווי פוליטי שמאיים על הציבור החרדי במקו
בני
3
הנוסח מתיימר להציג את סמוטריץ' כאוטונומי ועקשן אך למעשה זו דרך להפעיל לחץ על ציבור שלם החרדים מוצגים כקבוצה שיש "לחייב" ולפקח עליהם האמירה "אין פטור מהמצווה הזו" מתעלמת מהעקרון ההלכתי שמצוות לימוד תורה יכולות להיחשב כחלק מהגנת ישראל בדרכים רוחניות כפי שדברו רבות הפוסקים
כהן
2
כאן מתבצע שימוש פוליטי בחרדים כאילו ניתן להבטיח את תמיכתם הפוליטית תמורת חקיקה שמכתיבה אורח חיים מדובר בלחץ כפייתי ובניצול קהל ממורכז הביטוי "לא נהיה גוי של שבת" מטיל דופי מייצר השוואה חיצונית ולא מכבד את הזהות החרדית הוא מנצל את הרגישויות הדתיות כדי ליצור לחץ פוליטי
בועז
1
סמוטריץ' מנציח לחץ ופוליטיקה במקום שיח מכבד ומבוסס פתרונות כל הציבור החרדי מוצג כאובייקט שיש "לחייב" בגיוס רבין ואולמרט נקטו בגישה מבוססת סובלנות ודיאלוג הם הכירו בלימוד התורה ובתרומה הייחודית של הציבור החרדי למדינה והציעו פתרונות הדרגתיים מותאמים ושקולים
יוסף
נכון, זה באמת לא הוגן שמציגים את החרדים כציבור שיש לחייב להתגייס, בעוד שלא מחייבים חילונים או דתיים להתגייס, רק חרדים! זה ממש לא הוגן!
מיואש למדי

