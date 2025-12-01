מתנגדים לחוק. בצלאל סמוטריץ' ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

לאחר ששורה של חברים במפלגה הודיעו על התנגדות לחוק הגיוס שמציע בועז ביסמוט, מפלגת הציונות הדתית מודיעה סופית כי כלל המפלגה מתחייבת להצביע רק בעד חוק גיוס ש"יענה על צרכי צה"ל".

בדיון סיעה מיוחד שקיימה כעת המפלגה, אישררו חבריה את עקרון "ההצבעה המאוחדת": לא תינתן תמיכה בשום חוק שיוצג כל עוד אינו מבטיח מענה אמיתי לצרכים המבצעיים של צה"ל ואינו מקל באופן משמעותי על העומס המוטל על הלוחמים, על משרתי המילואים ועל המשפחות הנושאות בנטל. במפלגה מדגישים כי כעת מתבצעות התייעצויות אינטנסיביות במטרה לגבש הערות ודרישות לשינוי החוק. אלו יועברו במהלך קידום החקיקה. עם זאת, גורמים בסיעה מבהירים כי כל החלטה תתקבל במשותף, וכל צעד ייעשה במסגרת סיעה מאוחדת וללא "קולות בודדים" הפועלים בנפרד.

השר בצלאל סמוטריץ' בריאיון מקיף | צפו

כזכור, בראיון מקיף בשבוע שעבר לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' אמר השר סמוטריץ' כי "רק חוק שמביא לתהליך אמיתי שבו הציבור החרדי משתתף במצווה הגדולה של הגנת ביטחון ישראל ונצח ישראל. זה חייב להיות. המצב לא יכול להישאר כך".

לדבריו: "מי שחושב שאהיה חותמת גומי לא מבין מה שהוא מדבר. בתפיסת העולם שלי אין פטור מהמצווה הזו, בוא נראה איזה חוק מביאים, אני מבין שזה תהליך ומוכן לסבלנות הזו, אבל אני דורש שזה יהיה אמיתי ומהר.

"אני דורש תהליך אמיתי שיגייס אלפי חרדים כל שנה לצבא הגנה לישראל, לשירות קרבי, לשירות במקומות צריכים אותם".

סמוטריץ' הדגיש: "אני כל הזמן אומר לראש הממשלה שהחרדים יצביעו בעד, לא נהיה 'גוי של שבת', ואני דורש שהחוק הזה יהיה אמיתי".