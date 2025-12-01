שר העלייה והקליטה אופיר סופר תקף הבוקר (שני) בחריפות את הצעת חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון, הכריז על כוונתו להתנגד לו ואף קרא ל"בלימת חירום" של החקיקה, בטענה שהיא אינה משיבה על צרכי הביטחון האמיתיים ומייצרת "ישראבלוף".

שר העלייה והקליטה, חבר הכנסת אופיר סופר (הציונות הדתית), יצא הבוקר (שני) בחריפות נגד מתווה חוק הגיוס שהונח בפני ועדת החוץ והביטחון, ואף איים בהתפטרות.

סופר, שהחל את דבריו בהתייחסות למערכה הרב-זירתית, שיבח את ההישגים הביטחוניים ואת העמידה הלאומית: "מאז ה-7 באוקטובר מדינת ישראל נמצאת במערכה ב-7 חזיתות. ההישגים האסטרטגיים הם אדירים, בפרט בחזית האיראנית, בחזית בלבנון ובעזה". השר המשיך והדגיש: "בתקופה הקרובה ובשנים הבאות נמשיך לעצב את פני המזרח התיכון, אתגרי הביטחון לא ייעלמו מסדר יומה של מדינת ישראל, גם בתרחישים המקלים ביותר".

השר פנה להוקרה ללוחמים ולמערכת הביטחון, והדגיש את המחיר הכבד של המלחמה: "ההישגים האדירים אנו זוקפים לקברניטי המדינה, חברי הקבינט והראשון שבהם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, לעמידתו האיתנה של העם, למפקדי צה"ל ומעל לכל ללוחמינו, גבורת לוחמנו, גבורת נשותיהם, ילדיהם, בני משפחותיהם, אנשי המילואים והסדיר". הוא הוסיף והתייחס לאלפי הפצועים, כולל רבים מקרב לומדי התורה: "מאות רבות ואלפים עדיין נמצאים בהליכי שיקום, כמשפחה וכיחידים, פצעי המלחמה הקשה והנוראה הזו ילוו אותנו עשורים קדימה".

סופר פנה ישירות למתווה שהונח על שולחן הוועדה, והכריז כי הגיע הזמן לפעול באופן נחוש: "ביום בחמישי האחרון הונח מתווה חוק הגיוס והבוקר החל מרתון הדיונים. הרכבת יצאה לדרך ואני מבקש לייצר כאן בלימת חירום". הוא המשיך ותקף את הצעת החוק בביטויים חריפים: "זה חוק מביש נטול כל אומץ לב ציבורי, שמתקשה להישיר מבט אל עיניהם של שותפנו החרדים ולומר להם: הגיע הזמן לעשות מעשה".

השר הודיע על עמדתו נגד החוק להסדרת מעמד לומדי התורה, גם במחיר אישי: "אני אצביע נגד החוק גם אם המשמעות תהיה שרה"מ יפטר אותי מתפקידי כשר". הוא קרא לחברי סיעתו, הציונות הדתית, להצטרף אליו להתנגדות: "אעשה ככל שביכולתי לשכנע את חבריי בציונות הדתית להתנגד לחרפה המוצעת", בהתייחסו לחוק לומדי התורה.

הוא הוסיף: "במשך השנתיים האחרונות ניסיתי לא אחת לדבר על ליבם של ההנהגה החרדית, מצאתי פער תרבותי עמוק, חרדה מהשינוי". הוא מתח ביקורת על הנטייה להימנע משינוי אמיתי: "היו גם אלו שנהגו בעסקנות לא מכבדת בציניות מוחלטת כאלו שדיברו על קונסטרוקציה פוליטית ולא פתרון מהותי כלשונם".

סופר התייחס לעקרונות המנחים שקבע, וטען שהחוק עומד רק באחד מהם: "כך קבעתי שלושה עקרונות מנחים: 1. גיבוי וקריאה של ההנהגה החרדית. 2. שינוי ממשי אמיתי ומיידי. 3. הוראת שעה ולא מתן פטור לעשרות שנים קדימה. בחוק הנוכחי העיקרון השלישי נשמר, העיקרון הראשון לעניות דעתי רחוק מלהתקיים כאילו הדברים יעשו מאליהם ע"י גוי של שבת או יד נעלמה". הוא הוסיף כי הצעת החוק "נותנת מרחב תמרון של שנה וחצי קדימה", ואמר: "הדבר מקבל משמעות כשהתקופה בה נדרשים לתוצאות חוצה תקופת בחירות. כי אז בוודאי במו"מ הקואליציוני הבא יהיה ניתן לגלגל את הבלוף בעוד גלגול שתיים קדימה".

סופר סיכם את דבריו בהצעת פתרון מיידי, שנועד לתת מענה מיידי לצורכי צה"ל ובעיקר להפחתת נטל המילואים: "העיקרון המנחה שעומד לנגד עיני הוא מבחן הורדת מספר ימי המילואים באופן דרמטי".

הוא הציע מהלך מיידי: "הפתרון הנכון והמוצע מבחינתי: חשמונאים תחילה. כצעד ראשון בונה אמון ומיידי. לצד חקיקה במתווה ליל אירן נדרש לגיוס מידי של ארבעה גדודים לפחות לחטיבת החשמונאים, כזה שיתחיל להיענות לצרכי הצבא האמיתיים."

הוא טען כי הנתונים מראים שניתן לגייס את הכוח הזה בקלות: "למלא חטיבה ב-2400 לוחמים 600 כפול 4 זה לא מספרים גדולים מידי, בוודאי כשהם פונים ל-4 מחזורי גיוס של 13- 14 אלף. מדובר ב-4 אחוזים שממילא לא לומדים".

את דבריו סיים באזהרה: "מי שלא מסכים לזה בשלל תירוצים אינו מתכוון באמת להישיר מבט אל האיומים, אל הלוחמים, להקל על נטל לוחמינו חסר התקדים. זה המינימום הנדרש".

לפי דיווח ב'ישראל היום', בציונות הדתית זעמו על ההצהרה החד-צדדית והלא מתואמת של אופיר סופר.