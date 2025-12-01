כיכר השבת
אחרי בקשת החנינה

נתניהו התפוצץ על התובעת: "את צריכה להתבייש, לא רואה את הדבשת"

נתניהו התעמת עם התובעת תירוש בדיון בבית המשפט - והטיח בה אחרי שהציגה ראיה לכך שהתראיין לאתר וואלה לא רק בתקופת בחירות: "את צריכה להתבייש" | בהמשך השיב: "סירבתי להתראיין שם כי ראיתי בהם אתר עוין, את יכולה למצוא פירור" (משפט)

(צילום: Miriam Alster/Flash90)

במהלך עדותו היום (שני) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, התעמת ראש הממשלה עם התובעת יהודית תירוש, וטען כי האשימה אותו בשקר. "את צריכה להתבייש", אמר לה בין היתר.

זה קרה לאחר שבמהלך הדיון הציגה תירוש סתירה בין עדות נתניהו ובין ראיות קיימות. נתניהו טען בעדות שהתראיין באתר 'וואלה' רק בתקופת בחירות, ואילו תירוש ביקשה להציג הוכחות ולפיהן התראיין גם לא בתקופת בחירות.

השופטים אישרו את ראיות ההזמה, ותירוש הציגה ריאיון של נתניהו לאתר. ראש הממשלה בתגובה תקף את התובעת. הוא אמר: "האשמת אותי באמירת אי אמת, את צריכה להתבייש, כל המשפט הזה מוכיח כמה שיקרתם לאורך הדרך".

כשהשופטת ביקשה מנתניהו שישיב לשאלה, הוא המשיך והטיח: "את מאשימה אותי בשקרים, את לא רואה את הדבשת שלך?"

ב'מעריב' דווח כי בהמשך השיב נתניהו שראה באתר וואלה אתר עוין ולכן סירב שוב ושוב לבקשותיהם לריאיון. "את יכולה למצוא פירור אחד (שבו התראיין גם לא בתקופת בחירות. י"ג), אבל סירבתי להתראיין אליהם לאורך השנים".

במהלך הדיון היום, שהתקיים ברקע בקשת החנינה שהגיש אתמול לנשיא יצחק הרצוג, ביקש נתניהו מהשופטים לבטל את עדותו מחר.

הוא נימק כי יש לו לו"ז מדיני-ביטחוני שיפורט במעטפה סגורה. השופטים קיבלו את הבקשה והדיון למחר בוטלו.

דבריו של ראש הממשלה | צפו (צילום: דוברות הליכוד)

בסרטון שפרסם אתמול, במקביל לבקשה לחנינה שהגיש להרצוג אמר נתניהו כי "כמעט עשור עבר מאז החלו החקירות נגדי, המשפט בעניני מתנהל קרוב לשש שנים והוא צפוי להימשך עוד הרבה שנים, ככל שהראיות והעדויות המזכות שמקריסות לחלוטין את טיעוני השווא נגדי - קורסות בבית המשפט".

עוד אמר נתניהו: "הכי טוב לי היה להמשיך את המשפט, מכיוון שהתשתית הראיתית נגדי בוצעה תוך ביצוע עבירות חמורות, האינטרס שלי היה להמשיך עד התהליך עד הסוף, עד לזיכוי המלא".

לדבריו: "המציאות הביטחונית, האינטרס הלאומי, מחייב אחרת, מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים אדירים והזדמנויות, וכדי לנצל את ההזדמנויות נדרשת אחדות לאומית, המשך המשפט קורע את העם, סיום המשפט ינמיך את הלהבות ויקדם פיסוי רחב, שהמדינה שלנו כל כך זקוקה לו".

"מה שקרה בזמן האחרון", הבהיר נתניהו, "הכריע את הכף, וזאת בשל כך שאני נדרש להעיד שלוש פעמים בשבוע, זו דרישה בלתי הגיונית, כמו כן עמדו לנגד עיניי, היו הפניות של הנשיא טראמפ לנשיא המדינה, ההזדמנויות שיש עכשיו לא בטוח שיחזרו ולכן הגשתי את החנינה".

