במהלך עדותו היום (שני) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, התעמת ראש הממשלה בנימין נתניהו עם התובעת יהודית תירוש, וטען כי האשימה אותו בשקר. "את צריכה להתבייש", אמר לה בין היתר.

זה קרה לאחר שבמהלך הדיון הציגה תירוש סתירה בין עדות נתניהו ובין ראיות קיימות. נתניהו טען בעדות שהתראיין באתר 'וואלה' רק בתקופת בחירות, ואילו תירוש ביקשה להציג הוכחות ולפיהן התראיין גם לא בתקופת בחירות.

השופטים אישרו את ראיות ההזמה, ותירוש הציגה ריאיון של נתניהו לאתר. ראש הממשלה בתגובה תקף את התובעת. הוא אמר: "האשמת אותי באמירת אי אמת, את צריכה להתבייש, כל המשפט הזה מוכיח כמה שיקרתם לאורך הדרך".

כשהשופטת ביקשה מנתניהו שישיב לשאלה, הוא המשיך והטיח: "את מאשימה אותי בשקרים, את לא רואה את הדבשת שלך?"

ב'מעריב' דווח כי בהמשך השיב נתניהו שראה באתר וואלה אתר עוין ולכן סירב שוב ושוב לבקשותיהם לריאיון. "את יכולה למצוא פירור אחד (שבו התראיין גם לא בתקופת בחירות. י"ג), אבל סירבתי להתראיין אליהם לאורך השנים".

במהלך הדיון היום, שהתקיים ברקע בקשת החנינה שהגיש אתמול לנשיא יצחק הרצוג, ביקש נתניהו מהשופטים לבטל את עדותו מחר.

הוא נימק כי יש לו לו"ז מדיני-ביטחוני שיפורט במעטפה סגורה. השופטים קיבלו את הבקשה והדיון למחר בוטלו.