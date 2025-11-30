שעות לאחר בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא יצחק הרצוג, בדקו בערוצי החדשות את דעת הקהל בשאלת החנינה, והאם יש להתנות את נתינה בפרישתו של נתניהו מהחיים הפוליטיים.

על פי סקר שפורסם בחדשות 12, 48% מהעם מתנגדים למתן חנינה לנתניהו - ללא פרישה מהחיים הפוליטיים.

בשאלה האם הם תומכים או מתנגדים למתן חנינה לנתניהו תמורת פרישה מהחיים הפוליטיים, 38% ענו כי הם תומכים - 36% מהם מצביעי הקואליציה. בעוד ש-42% ענו שהם מתנגדים, בהם 43% מצביעי האופוזיציה. 20% השיבו שהם לא יודעים, רבע מתוכם מצביעי הקואליציה.

בשאלה האם הם תומכים או מתנגדים למתן חנינה לנתניהו ללא פרישה מהחיים הפוליטיים, 36% אחוזים ענו כי הם תומכים, בעוד 48% ענו שהם מתנגדים. 16% השיבו שהם לא יודעים.

בקרב מצביעי האופוזיציה 79% מתנגדים למתן חנינה לראש הממשלה שלא כוללת פרישה מהחיים הפוליטיים. זאת בעוד בקרב מצביעי הקואליציה 66% תומכים במהלך כזה.

במקביל, בסקר שנערך ופורסם בכאן 11, 38% תמכו במתן חנינה לנתניהו, 43 התנגדו ו-19% השיבו "לא יודע": במגזר היהודי 43% תמכו במתן חנינה, בעוד 37 התנגדו. במגזר הערבי 69% התנגדו למתן חנינה ותמכו בה 15%. חשב להדגיש כי בשאלה לא הותנתה החנינה בפרישה מהחיים הפוליטיים.

בקרב מצביעי הקואליציה בבחירות האחרונות 73% תמכו במתן החנינה ו12% התנגדו. בקרב מצביעי הליכוד בבחירות האחרונות תמכו במהלך 72%, לעומת 13% שהתנגדו. בקרב מצביעי האופוזיציה בבחירות האחרונות 18% תמכו במתן החנינה לעומת 67% שהתנגדו.

בקרב החילונים 27% תמכו במתן החנינה ו-56% התנגדו. בקרב המסורתיים 52% תמכו בחנינה, לעומת 28% שהתנגדו. 67% מהחרדים תמכו בהענקת החנינה, לעומת 10% שהתנגדו.

בנוסף, בסקר חדשות 14 על השאלה האם חנינה לנתניהו תחזק או תחליש את החוסן הלאומי ואת איחוי הקרעים בחברה הישראלית, 52% בציבור חושבים כי חנינה לראש הממשלה תחזק את החוסן הלאומי ותתרום לאיחוי הקרעים בחברה הישראלית. לעומתם, 37% סוברים כי חנינה לנתניהו דווקא תחליש את החוסן הלאומי, ולא תתרום לאיחוי הקרעים. 11% הנוספים השיבו כי אין להם עמדה בנושא.