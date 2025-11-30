ברקע הסערה סביב רפורמת החלב, יו״ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ׳ יצא בפוסט חריף ברשתות החברתיות שלו נגד המתנגדים לרפורמה והאשים אותה בחבירה למונופולים.

סמוטריץ' פתח את הפוסט: "לצערי הרב, החלטתם ליישר קו עם קמפיין החרמות של המונופול תנובה ומועצת החלב שנשלטת על ידה ואתם מסרבים להיפגש איתי בעניין הרפורמה. במקום לנהל שיח ענייני ומכבד בחרתם לפרסם קול קורא בכתב בעיתוני סוף השבוע נגד הרפורמה. מכיוון שכך אני נאלץ להשיב לכם בכתב".

לדבריו: "זכותכם כמובן להתנגד לרפורמה ולבקש להמשיך את שליטת המונופולים שעושקים את אזרחי ישראל. אבל אני מציע לכם לא לזלזל באנטיליגנציה של הציבור, ובעיקר, לנהל את הדיון על בסיס עובדות ואמירת אמת ולא על בסיס תעשיית שקרים מופרכת".

סמוטריץ' התייחס לפערי המחירים וטען: "הציבור בישראל יכול היום לבחור בין דגי בריכות ישראליים טריים באיכות יותר טובה ובמחיר גבוה, לבין דגים קפואים מיבוא במחיר נמוך בהרבה. משפחות רבות יכולות היום להרשות לעצמן לקנות דגים לשבת, מה שבעבר היה הרבה מעבר להישג ידם".

על סגירת מקומות העבודה בקיבוצים אמר: "אכן, יש ענפי דייג בקיבוצים מסוימים שנסגרו. זה בהחלט לא נעים, אבל זה לחלוטין לא נורא. אף קיבוץ לא נסגר ואף קרקע לא ננטשה. הקיבוצים פיתחו ענפים אחרים וממשיכים להתפרנס בכבוד".

והוסיף: "אני מבין את החשש משינוי, אני מבין שאתם רגילים למוכר ולאהוב. אף אחד לא אוהב שמזיזים לו את הגבינה...".

וסיים כי בא כורח המציאות: "יוקר המחיה בישראל מחייב טיפול דחוף. הוא הנושא שבוער היום יותר מכל לעם שבשדות. רבים רבים בעם אוספים היום שקל לשקל כדי לשרוד ולפרנס את משפחותיהם".