משבר הגיוס: לאחר שיו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט הפיץ את טיוטת 'חוק הגיוס', הערב (ראשון) נפגש האחרון עם מוטי בבצ'יק האיש החזק באגודת ישראל - בניסיון לשכנע אותו שיביא לתמיכת אגודת ישראל בחוק.

במהלך השיחה ביסמוט אמר לבבצ'יק שהוא מקווה בתוך חודש וחצי-חודשיים שיצליח להעביר את החוק. אך ניצג אגודה הבהיר שעד כה ההוראה הייתה שלא מסכימים לסנקציות על בחורי ישיבות ואברכים שלומדים. ביסמוט ניסה לשכנעו להסתכל על חצי הכוס המלאה, אך בבצ׳יק הבהיר כי עונש על לומדי תורה לא בא בחשבון, והוסיף כי ההכרעה הסופית תינתן ע״י המועצת.

גורמים שהיו מעורים בפגישה אמרו ל'כיכר השבת' כי "בבצ'יק הגיע לפגישה עם ביסמוט לאחר שהאחרון הזמין אותו לדון בסעיפי החוק", והדגישו כי "האחרון ידע מראש שלא יצליח להגיע עם ביסמוט לאיזה שם הבנות, אך כיבד אותו ואף העביר לו מניסיונו המקצועי".

רק בחמישי האחרון יו"ר ועדת החוץ והביטחון ביסמוט, הנחה את צוות הוועדה להפיץ לחברים את נוסח חוק הגיוס המעודכן, לקראת פתיחת הדיונים בשבוע הבא. קידום חוק הגיוס בוועדה מגיע לאחר קבלת האישור העקרוני שהועבר מידי גדולי ישראל לחכ"ים החרדים.

ח"כ ביסמוט אמר לאחר הנחת החוק על שולחן הוועדה: "זהו זה יוצאים לדרך - עם חוק גיוס מאוזן, אחראי, וטוב לעם ישראל. החוק הזה אינו כאן כדי לייצב קואליציה, הוא כאן כדי לייצב מדינה. בעזרת ה' נעשה ונצליח".

נוסח חוק הגיוס המעודכן קובע כי השנה הראשונה של החוק תקוצר ותוגדר באופן קשיח: ממועד החקיקה ועד התאריך ה-30 ביוני 2026, ללא תלות בתאריך האישור הסופי. המשמעות היא שהיעד הבא, 5,760 מתגייסים, יחול כבר בעוד כחצי שנה. בנוסף בתוך כשנה וחצי נדרשת עמידה ביעד מצטבר של 8,160 חיילים.

עוד נקבע כי השירות האזרחי יוכר רק במסגרות ביטחוניות, כמו משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, שב"כ והמוסד.

סנקציה נוספת שנקבעה שלילת מלגות לימודים למי שאינו עומד בדרישות, ושינוי בהרכב הוועדה לבחינת יישום החוק ‏במקום רב צבאי - הוכנס במקומו קצין בדרגת אל"מ מאגף כוח אדם.

בסיום ההודעה - עודכנו חברי ועדת חוץ וביטחון, כי במהלך השבוע הבא יקיימו שלושה דיונים על חוק הגיוס בימי שני ושלישי.