ועדת החוץ והביטחון קיימה היום (רביעי) דיון בהשתתפות שר הביטחון ישראל כ"ץ, הדיון התקיים כמובן במתכונת חסויה ואלו הנקודות הניתנות לפרסום.

יו"ר הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט אמר בפתח הדיון כי "לסקירה יש חשיבות רבה כחלק מהעבודה הפרלמנטרית של הפיקוח של הכנסת על הממשלה, בימים המורכבים והמאתגרים בהם אנו נמצאים".

השר סקר את הגזרות השונות, תוך הרחבה על האתגרים בכל גזרה ועל ההתפתחויות האחרונות.

בגזרת רצועת עזה, התייחס השר כ"ץ למימוש תכנית טראמפ לסיום המלחמה, לפירוק חמאס מנשקו, מעורבות כוחות בין לאומיים, אתגר ההתעצמות המחודשת של חמאס ואופציית החזרה ללחימה.

בגזרת לבנון דיווח השר על הליך קבלת ההחלטות בנוגע לחיסול רמטכ"ל חיזבאללה, הייתם עלי טבטבאי, בתחילת השבוע. הוא הרחיב על פעולות צה"ל למניעת התעצמות חיזבאללה, סוגיית פירוק חיזבאללה מנקשו והאפשרויות להסדרה מדינית מול לבנון.

בגזרת סוריה עדכן שר הביטחון על סטטוס השיח בנוגע להסדרים ביטחוניים אפשריים מול משטר אל-ג'ולאני, והדגיש את המחויבות להגנה על האוכלוסייה הדרוזית באזור.

בגזרת איו"ש התייחס השר כ"ץ להתקלחות אפשרית והבהיר כי צה"ל פועל בנחישות למנוע זאת. לשאלת חברי הוועדה בנוגע לסוגיית המעצרים המנהליים, חזר על עמדתו כי הוא נגד השימוש בכלי זה מול עבירות שאינן נגד ביטחון המדינה, והוסיף כי גם גורמי הביטחון לא דורשים זאת.

שר הביטחון התייחס לתהליכי בניין הכוח הנדרשים לתקופה הקרובה, הן לגבי תקציב הביטחון לשנת 2026, והן לדיונים על חוק ההסדרים הכולל לדבריו גזרות מול אנשי הקבע. כמו כן, דיווח השר על הדיונים בנוגע לתכנית ארוכת טווח להצטיידות והתחמשות אל מול מפת האיומים העתידיים.

לשאלות חברי הוועדה בנוגע לחוק הגיוס המונח על שולחן הוועדה, אמר השר כי הוא משוכנע שהיכולת לגייס אלפי חרדים היא באמצעות חוק מוסכם וכי וברגע שיהיה חוק, האחריות היא לוודא גיוס אפקטיבי. הוא הזכיר חוק נוסף הנידון בימים אלה בוועדה, העוסק בגמלאות אנשי הקבע, ואמר כי הם מהווים את השלד המרכזי של צה"ל, ואלפי אנשי קבע מחכים להסדרת הנושא.

לשאלות חברי הוועדה לגבי המחלוקת מול הרמטכ"ל בנוגע לסבב המינויים בצה"ל, אמר השר כי לעתים קיימות חילוקי דעות אך הן רק במישור העקרוני. הוא הדגיש כי הוא פועל לבודד את צה"ל מהוויכוחים הפוליטיים, והבהיר כי עמדתו העקרונית היא שיש למצות את התחקירים לפני קבלת ההחלטות על סבב המנויים.