התפילה וברכת "הגומל" המרגשת של מתן צנגאוקר - והתגובה של אמו

צנגאוקר ביציאה מהציון

שורד השבי מתן צנגאוקר, שנמצא בארצות הברית ובשבוע שעבר נפגש לצד שורד שבי נוספים עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הגיע הלילה (בין שלישי לרביעי), שעון ניו יורק, לתפילה ב"אוהל" - מקום ציונו של הרבי מליובאוויטש זי"ע ברובע קווינס.

הוא הגיע מלווה ברב מנחם מענדל קוטלרסקי, מבכירי עסקני חסידות חב"ד, ונכנס אל תוך הציון עם כיפה לבנה. הוא קרא תהלים במקום, וקודם לכן גם בירך "הגומל" בהתרגשות. אמו של מתן, עינב צנגאוקר, פרסמה את תמונת בנה בציון בחשבונה ברשת X וכתבה: "שכל תפילותיך תיעננה. תבקש עלינו צדק, אמת ושלום".

נושא תפילה

בימים האחרונים הגיעו שורדי שבי רבים, הנמצאים בארצות הברית, לתפילה בציון. חלקם הגדול הגיעו לאחר שבמשך השנתיים האחרונות, לאורך תקופת השבי, הוריהם ובני משפחתם הגיעו לציון לתפילה.

במוצאי השבת האחרונה הגיעו לתפילה בציון שגב כלפון, מתן אנגרסט, נמרוד כהן ובר קופרשטיין. באוהל, כמנהג המקום, החטופים המשוחררים ומשפחותיהם נתנו צדקה, הדליקו נרות וכתבו פתקי בקשה לברכה. עם הכניסה למקום, הם קראו את פרק ק' בתהילים - "מזמור לתודה", והודו שוב ושוב על הניסים וחזרתם הביתה.

חגי אנגרסט, אביו של מתן, אמר: "הייתי פה בן בית, עשרות פעמים ביקרתי כאן במהלך השנתיים האחרונות. כל פעם שאני בניו יורק, אני מגיע לאהל של הרבי. התחלנו את המסע כשהבן שלנו היה בגיהינום. בזכות התפילות האלה יצאנו מחוזקים. הגענו לרבי להגיד תודה, וגם לכם על המצוות שעשיתם עבור הילדים שלנו".

"הייתי כאן לראשונה בדיוק לפני שנתיים ופעמים רבות במהלך השנתיים הקשות האחרונות, הגענו להתפלל באוהל, ובכל פעם חזרנו מחוזקים להמשיך במאמצים", אמר קובי כלפון, אביו של ניצול השבי שגב. "עכשיו, כשהצלחנו, הגענו לכאן להגיד תודה ולהרהר בכוחן של כל המצוות שנעשו בזכותם. אני אסיר תודה מאוד לחב"ד על הליווי בשנתיים האחרונות".

מוקדם יותר הגיע לתפילה בציון גם שורד השבי יוסף חיים אוחנה. אוחנה, תושב קרית מלאכי ובעצמו בוגר תלמוד תורה חב"ד בעיר, אמר במקום את "נשמת כל חי" והודה על כל הניסים והנפלאות והברכות שקיבל. הוא אף רשם, בטרם כניסתו לציון, מכתב "פדיון נפש" כמקובל, אותו קרע בתוך הציון. חדי עין הבחינו כי הוא מילא שורות ארוכות, לפחות עשר, בפתק שהכין.

אביו אברהם אוחנה אמר כי בזמן הקרוב ייסע גם הוא במיוחד עם בנו לרבי מליובאוויטש. כך מוסרים מקורביו ל'כיכר השבת'. זאת לאחר שלפני כשנתיים, זמן קצר לאחר החטיפה, הגיע לתפילה בציון ונדר נדר להגיע למקום להודות אחרי השחרור.